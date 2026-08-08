Spektakularan kraj Maratona lađa: Dvije posade podijelile pobjedu i vratile Štit 'kući'

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NESVAKIDAŠNJI RASPLET /

Dolina Neretve ponovno je središte tradicionalnog sportskog spektakla, 29. Maratona lađa. U borbi za Štit kneza Domagoja snage je odmjerila 31 muška posada, odnosno gotovo 400 lađara.

Pred njima je bila 22 i pol kilometra duga ruta od Metkovića, preko Opuzena do Ploča, a za prolazak staze trebalo im je oko dva sata i približno devet tisuća zaveslaja.

"Volimo to, svi smo to zavoljeli, jedva čekamo da zaveslamo. Svake godine treniramo naporno, nadamo se što boljem rezultatu", rekao je Krešimir Gajšek iz Udruge lađara Marsonia iz Slavonskog Broda.

Na kraju je prekinuta dominacija zagrebačkih posada, a Štit kneza Domagoja vraća se u dolinu Neretve. Pobjedu su podijelile Udruga lađara Gusari Komin i Udruga lađara Crni put.

"Ovo nam puno znači. Jako teška borba, teški uvjeti, na kraju smo zajedno donijeli odluku da zajedno uđemo u cilj i vratimo štit u dolinu Neretve", poručili su nakon utrke.

Više pogledajte u prilogu.