Hrvatska prkosi europskom trendu: Nakon odličnog uroda slijedi najvažnije pitanje

Iako Europa ove godine očekuje znatno manji urod jabuka, Hrvatska bi mogla imati jednu od boljih sezona. Berba je već počela, kvaliteta plodova zasad obećava, a procjenjuje se i snažan rast proizvodnje u odnosu na prošlu godinu.

Na plantaži u Čazmi, gdje se jabuke uzgajaju na 15 hektara, berači su u voćnjak ušli nešto ranije nego prošle godine. Prvi dojam je dobar, plodova ima, a kvaliteta zasad obećava.

"Sezona bi trebala biti prilično dobra što se tiče prinosa i kvalitete jabuke, ali financijski ćemo vidjet kako ćemo na kraju godine ishoditi sve", rekao je Robert Despetović, tehnolog na plantaži jabuka.

Koliko će sezona na kraju biti uspješna, ipak će uvelike ovisiti o otkupnoj cijeni. Iz Hrvatske voćarske zajednice najavljuju da bi preporučene otkupne cijene trebale biti poznate tijekom idućih dana, nakon procjene uroda i stanja na tržištu.

Hrvatska očekuje znatno veći urod

Prve ovogodišnje jabuke već stižu i u logističko-distributivni centar u Križu, gdje prolaze kalibraciju i pripremu za tržište.

"Jabuka je za sada zadovoljavajuća, jedino ono što je spas u odnosu na prošle godine je to što su noćne temperature povoljnije za jabuku, pa samim time je bolje bojanje i ostali fiziološki procesi u samoj jabuci. Ako ostane ovako, trebala bi ostati zadovoljavajuća", rekao je Šima Branković, tehnolog na plantaži jabuka.

Dok se u Hrvatskoj očekuje dobra sezona, u ostatku Europe situacija je znatno lošija. Prema podacima Svjetskog udruženja proizvođača jabuka i krušaka, ovogodišnji urod jabuka u Europskoj uniji trebao bi biti 15 posto manji nego lani.

Najveći pad očekuje se u Austriji, gdje bi urod mogao biti manji za 35 posto, dok se u Poljskoj predviđa pad od 30 posto. Hrvatska, s druge strane, očekuje rast proizvodnje s prošlogodišnjih 48 na 64 tisuće tona, odnosno za 33 posto.

Branković objašnjava da je Hrvatska ove godine prošla znatno bolje od dijela Europe.

"Hladna fronta koja je bila oko 1. 5. u Hrvatskoj i u ostatku Europe nije ostavila toliko veliki trag kod nas. Jabuka je dobro rodila, nije joj naštetio taj mraz koji je naštetio Europi koja je zbog toga i ostala bez tih količina, Hrvatska se evo izvukla", rekao je.

Za domaće proizvođače manji europski urod mogao bi značiti i nešto povoljnije otkupne cijene, ali i manji pritisak jeftinijeg uvoza.

Jabuka ostaje među najpopularnijim voćem

Dok proizvođači prate cijene i stanje na tržištu, za potrošače jabuka ostaje jedno od najdostupnijih i najomiljenijih vrsta voća.

"Budući da je jabuka odličan izvor vlakna, konkretno pektina koji je topivo vlakno u vodi koji čini veliku korist za naš mikrobiom, za naš probavni sustav, i za naše srce i krvožilje", rekao je nutricionist Nenad Bratković.

A ako se ovogodišnje procjene ostvare, domaćih jabuka na tržištu ove sezone neće nedostajati.