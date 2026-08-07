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NASANJKANA KOD ČAZME /

Platila više od 14.000 eura, a auto nikad nije stigao: Mjesecima slušala ista obećanja

Platila više od 14.000 eura, a auto nikad nije stigao: Mjesecima slušala ista obećanja
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Foto: Shutterstock

Policija provodi kriminalističko istraživanje

7.8.2026.
11:21
Hina
Shutterstock
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Žena (45) s područja Čazme prijavila je policiji da ju je muškarac (42) prevario prilikom kupnje automobila, za koji mu je unaprijed uplatila više od 14 tisuća eura, a vozilo joj nikad nije isporučeno, priopćila je bjelovarsko-bilogorska policija u petak.

Njih dvoje dogovorili su kupnju tijekom 2024. godine, a ona mu je predala cijeli iznos uz dogovor da će joj auto stići u roku od tjedan dana.

Do isporuke, međutim, nije došlo. Muškarac ju je sljedećih nekoliko mjeseci uvjeravao da postoje problemi oko uvoza i registracije vozila, a onda joj se prestao javljati. Novac joj nije vratio.

Policija provodi kriminalističko istraživanje.

CazmaPrijevaraAutomobil
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