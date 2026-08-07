Platila više od 14.000 eura, a auto nikad nije stigao: Mjesecima slušala ista obećanja

Žena (45) s područja Čazme prijavila je policiji da ju je muškarac (42) prevario prilikom kupnje automobila, za koji mu je unaprijed uplatila više od 14 tisuća eura, a vozilo joj nikad nije isporučeno, priopćila je bjelovarsko-bilogorska policija u petak.

Njih dvoje dogovorili su kupnju tijekom 2024. godine, a ona mu je predala cijeli iznos uz dogovor da će joj auto stići u roku od tjedan dana.

Do isporuke, međutim, nije došlo. Muškarac ju je sljedećih nekoliko mjeseci uvjeravao da postoje problemi oko uvoza i registracije vozila, a onda joj se prestao javljati. Novac joj nije vratio.

Policija provodi kriminalističko istraživanje.