Platila više od 14.000 eura, a auto nikad nije stigao: Mjesecima slušala ista obećanja

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Kupio kamion pa ostao bez 15.000 eura: Servis otkrio što je bilo skriveno
Policija provodi kriminalističko istraživanje
Žena (45) s područja Čazme prijavila je policiji da ju je muškarac (42) prevario prilikom kupnje automobila, za koji mu je unaprijed uplatila više od 14 tisuća eura, a vozilo joj nikad nije isporučeno, priopćila je bjelovarsko-bilogorska policija u petak.
Njih dvoje dogovorili su kupnju tijekom 2024. godine, a ona mu je predala cijeli iznos uz dogovor da će joj auto stići u roku od tjedan dana.
Do isporuke, međutim, nije došlo. Muškarac ju je sljedećih nekoliko mjeseci uvjeravao da postoje problemi oko uvoza i registracije vozila, a onda joj se prestao javljati. Novac joj nije vratio.
Policija provodi kriminalističko istraživanje.