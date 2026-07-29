Kupio kamion pa ostao bez 15.000 eura: Servis otkrio što je bilo skriveno

Policija je otkrila slovenskog državljanina (58) kojeg sumnjiči da je muškarca (55) s područja Valpova prevario pri prodaji teretnog vozila i oštetio ga za najmanje 15.000 eura.

Podsjetimo, oštećeni je tijekom travnja na internetskom oglasniku pronašao teretni automobil koji je oglašavala tvrtka iz Slovenije. S prodavateljem je dogovorio kupnju vozila za 49.000 eura te ga osobno preuzeo.

Tjedan dana poslije vozilo je odvezao u ovlašteni servis, gdje je utvrđeno da je na posljednjem servisu, obavljenom prije tri godine, bila zabilježena veća kilometraža od one prikazane u trenutku kupnje.

Policija smatra da je kilometraža na vozilu bila vraćena, čime je kupcu nastala šteta od najmanje 15.000 eura.

Osumnjičenog su otkrili policijski službenici Policijske postaje Belišće u suradnji sa Sektorom kriminalističke policije PU osječko-baranjske. Protiv njega će Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku podnijeti kaznenu prijavu.