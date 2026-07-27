FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POLICIJA UPOZORAVA /

Žena iz Knina ostala bez 16.000 eura: Napravila je nevjerojatnu pogrešku

Žena iz Knina ostala bez 16.000 eura: Napravila je nevjerojatnu pogrešku
×
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Policija građane podsjeća da je investiranje u kriptovalute i dionice vrlo rizično poslovanje te se uvijek treba savjetovati s financijskim stručnjacima

27.7.2026.
10:19
Erik Sečić
Dusko Jaramaz/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Žena (69) s kninskog područja ostala je bez 16.000 eura i tako postala nova žrtva internetske prijevare

Sve je počelo prošle srijede, kad je stupila u kontakt s nepoznatom osobom koja ju je prodala priču da je ostvarila veliki dobitak ulaganjem u kriptovalute.

Ispričala joj je da u svojem kriptonovčaniku ima oko 80 tisuća eura, koje može otkupiti ako joj uplati 16.000 eura s vlastitog bankovnog računa. Ne sumnjajući da je riječ o prijevari, 69-godišnjakinja je zasad nepoznatom prevarantu uplatila traženi novac. 

Da je nasamarena shvatila je tek kad više nije mogla stupiti u kontakt s tom osobom. Slučaj je prijavila Policijskoj postaji Knin, koja radi na utvrđivanju svih okolnosti i pronalasku počinitelja. 

Savjeti policije 

Policija građane podsjeća da je investiranje u kriptovalute i dionice vrlo rizično poslovanje te se uvijek treba savjetovati s financijskim stručnjacima.

"Pri tome treba inzistirati na susretima u poslovnim uredima tvrtki za koje je lako provjeriti njihovu pravnu i financijsku validnost, a ne putem telefona ili poruka u internet aplikacijama", upozorava policija i naglašava da je posebno rizično ako nepoznate osobe na internetu od va zahtijevaju osobne podatke, fotografije osobnih isprava ili bankovnih kartica.

"Stoga pozivamo građane, osobito one starije dobi, da s neprovjerenim osobama ne dogovaraju poslovnu i financijsku suradnju, a svaki ovakav ili sličan poziv za suradnju odmah prijave policiji na broj 192! Informacije o računalnim i drugim internetskim prijevarama te savjeti kako se zaštiti mogu se pronaći na mrežnim stranicama MUP-a u projektu web heroj", zaključuje policija u priopćenju objavljenom u ponedjeljak. 

PolicijaPrijevaraKriptovalute
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike