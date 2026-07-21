Žena ostala bez 9300 eura zbog SMS-a: Ako vidite ovu poruku odmah pozovite policiju

Pedesetogodišnjakinja iz Donjeg Lapca ostala je bez 9.300 eura nakon što je nasjela na prijevaru u kojoj su se prevaranti lažno predstavili kao njezina banka, javlja lička policija.

"Oštećena je zaprimila poruku u kojoj joj je navedeno da će joj mobilna aplikacija internetskog bankarstva biti deaktivirana te je pozvana da putem dostavljene poveznice ažurira svoje podatke. Nakon što je otvorila poveznicu i unijela tražene podatke, naknadno je utvrdila da joj je s bankovnog računa otuđen novčani iznos od 9.300 eura", stoji u priopćenju PU ličko-senjske.

Iz policije su upozorili na sve češće internetske prijevare u kojima se građane pokušava navesti da otkriju osjetljive bankovne podatke ili pristupe svojim računima putem lažnih internetskih stranica.

Savjeti za građane

Građanima se savjetuje da ne otvaraju sumnjive poveznice i privitke te da osobne i bankovne podatke nikada ne unose na neprovjerenim internetskim stranicama. Broj bankovne kartice, PIN, CVV broj, jednokratne lozinke i druge sigurnosne podatke ne treba dijeliti ni s kim, a posebno treba biti oprezan kada netko traži hitno postupanje, obećava povrat novca uz dodatnu uplatu ili traži instalaciju aplikacija za udaljeni pristup uređaju.

Prije bilo kakve reakcije na ovakve poruke preporučuje se provjeriti njihovu vjerodostojnost te samostalno kontaktirati banku putem službenih kontakata. Na prijevaru mogu upućivati pravopisne pogreške, neobične formulacije, sumnjive internetske adrese i poruke kojima se stvara osjećaj žurnosti.

Ako posumnjate da ste postali žrtva prijevare, odmah obavijestite policiju, sačuvajte poruke i druge dokaze te bez odgode kontaktirajte svoju banku kako bi se pokušala spriječiti daljnja šteta.