Pali lažni policajci u Zagrebu i Zadru: Pazite kako su ukrali tisuće eura

Policijski službenici PU zagrebačke, ali i zadarske uhitili su četvero osoba za koje se sumnja da su se žrtvama, građankama starije životne dobi, lažno predstavljali kao policajci s ciljem otuđenja životne ušteđevine.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjakom, 38-godišnjakom i 39-godišnjakinjom zbog sumnje u počinjenje ukupno tri kaznena djela prijevare na štetu 85-godišnjakinje i 81-godišnjakinje te isto kazneno djelo u pokušaju na štetu 74-godišnjakinje, priopćili su u nedjelju.

Osumnjičenici su, kako navodi policija, djelovali su na području Črnomerca, Velike Gorice i Maksimira od 13. do 17. srpnja, a cilj unaprijed dogovorenog plana bio im je na "bešćutan način" otuđiti životnu ušteđevinu.

Foto: Policijska uprava zagrebačka

Uvjeravali ih da imaju krivotvoreni novac

Oštećenim starijim ženskim osobama lažno su se predstavili kao policijski službenici, navodeći da moraju provjeriti krivotvoreni novac koji posjeduju. Osumnjičeni 34-godišnjak broj oštećenih našao je u telefonskom imeniku, nazvao ih je putem mobitela koji je nabavio samo za tu svrhu, lažno se predstavljajući kao policajci koji obavlja provjeru novca. Uvjeravao ih je da posjeduju krivotvoreni novac koji je potrebno provjeriti i oduzeti.

Foto: Policijska uprava zagrebačka

Nakon što je dvije od njih tri uspio dovesti u zabludu, svo troje počinitelja su osobnim automobilom kojim je upravljala 39-godišnjakinja došli do adrese oštećenih. Dok ih je osumnjičeni 34-godišnjak i dalje držao na telefonu i s njima razgovarao kako bi ih ometao i održavao u zabludi, osumnjičeni 38-godišnjak je odlazio u stan, gdje se, također, predstavio kao policijski službenik. Ženama je pokazivao lažni etui s grbom policije pod izgovorom kako novac treba provjeriti i fotografirati. Potom bi novac odnio u osobni automobil i otuđio ga.

Foto: Policijska uprava zagrebačka

Treća žrtva, 74-godišnjakinja, koju su, također, nazvali i došli joj na vrata, nije povjerovala u tu priču, zbog čega su osumnjičeni odustali i krenuli se udaljavati s mjesta događaja. No, kako je policija već izašla na teren i krenula s poduzimanjem hitnih izvida zbog saznanja za prethodna dva kaznena djela počinjena 13. i 15. srpnja te većeg broja dojava građana o pozivima osobe koja se predstavlja kao policijski službenik, tako su tog dana, 17. srpnja, na području Maksimira uočili osumnjičenog 34-godišnjaka i 38-godišnjaka baš u tom trenutku.

Osumnjičenici su pobjegli, ali ih je policija, nakon potvrđene sumnje da su namjeravali počiniti kazneno djelo prijevare, našla na Bukovačkoj cesti dok su se vozili u automobilu. Uhićeni su uz uporabu sredstava prisile - sredstva za vezivanje te dovedeni u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Šteta oko 6.300 eura

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 6.300 eura, a otuđeni novac osumnjičeni su međusobno podijelili i trošili na obiteljske prilike. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Utvrđeno je kako je zagrebačka policija već prethodnih godina više puta postupala i podnosila kaznene prijave protiv 34-godišnjaka i 38-godišnjaka zbog počinjenja istovrsnih kaznenih djela.

Lažno prijavljivanje i u Zadru

Zbog lažnog predstavljanja da je policajac i zadarska policija uhitila je 43-godišnjeg muškarca.

Kako su naveli, u petak 17. srpnja nazvao je 79-godišnjakinju s područja Zadra te joj rekao da je u posljednje vrijeme u bankama zabilježen veliki broj prijevara, radi čega je od nje tražio da podigne sav novac koji ima u banci te da će on doći uzeti ga kako bi utvrdio jesu li novčanice lažne.

Nakon što je oštećena podigla novac, u poslijepodnevnim satima ponovno ju je nazvao nepoznati muškarac i tražio informaciju je li sama kod kuće. Nakon što je oštećena posumnjala, informacije o razgovoru je podijelila sa sinom, a on je s pravom sumnjajući u istinitost priče nazvao policiju i prijavio događaj.

Odmah nakon zaprimljene informacije policijski službenici Policijske postaje Zadar s Ispostavom Nin su se uključili u događaj i u suradnji s potencijalnom žrtvom dogovorili daljnje mjere i radnje koje su rezultirale time da je istoga dana, tijekom pokušaja počinjenja kaznenog djela, uhićen 43-godišnji muškarac.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je isti 43-godišnjak ranije na području PU splitsko-dalmatinske počinio tri kaznena djela te su se u kriminalističko istraživanje uključili i policijski službenici PU splitsko-dalmatinske.

Zajedničkim radom dviju policijskih uprava dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjim muškarcem, koji je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.