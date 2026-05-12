'AKO NE PLATITE KAZNU...' /

Jeste li primili ovaj SMS? Policija upozorava: 'Mi ne šaljemo takve poruke!'

Jeste li primili ovaj SMS? Policija upozorava: 'Mi ne šaljemo takve poruke!'
Foto: shutterstock

12.5.2026.
14:03
Hina
Zagrebačka policija upozorila je u utorak na novu prijevaru putem SMS poruka u kojima se građane lažno obavještava o prometnim kaznama i poziva na plaćanje putem poveznice koja vodi na lažnu internetsku stranicu, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Policija je zaprimila više dojava građana koji su dobili poruke u kojima se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prometnog prekršaja te da je kazna ušla u završnu fazu naplate.

U SMS-u se građanima poručuje da je "njihov prekršaj zabilježen" te ih se poziva da kaznu plate putem poveznice koja vodi na internetsku stranicu nalik službenom portalu ePrekršaji, uz upozorenje da to moraju učiniti do određenog roka kako bi izbjegli dodatne troškove.

Pošiljatelji pritom navode i da građani mogu ostvariti popust od 50 posto ako kaznu plate u roku od 24 sata, dok se u slučaju kašnjenja spominje povećanje iznosa.

Što piše u SMS-u?

"Ako ne platite kaznu na vrijeme, pokrenut ćemo obvezni postupak naplate i naplatiti zakašnjele naknade. Iznos kazne povećat će se za 5% do 20% ovisno o razdoblju zakašnjenja. Neplaćanje kazne također će utjecati na godišnji tehnički pregled vašeg vozila", pišu prevaranti u poruci.

Zagrebačka policija istaknula je da ne šalje obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka te upozorila da je riječ o tzv. smishing prijevari, obliku phishinga putem SMS-a kojim kibernetički kriminalci pokušavaju navesti građane da otvore zlonamjerne poveznice i unesu osobne, financijske ili sigurnosne podatke.

Građanima se savjetuje da na takve poruke ne odgovaraju, da ne otvaraju poveznice koje se u njima nalaze te da ne unose svoje podatke na sumnjivim internetskim stranicama.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
