Nesreća na velikom križanju u Zagrebu: 'Nije lijepo, nema cijelog prednjeg kraja auta'

Na križanju Vukovarske i Miramarske ulice u Zagrebu u utorak ujutro dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva automobila.

Čitateljica net.hr-a poslala nam je kratku snimku mjesta nesreće te opisala što je vidjela. "Oko 6.44 sati prošla sam kraj mjesta nesreće. Bila je tu hitna pomoć i u to vrijeme došla je policija na rotirkama. Semafor na tom dijelu nije radio pa je to možda i uzrok nesreće blizu Hrvatske lutrije na Vukovarskoj", piše.

"Prizor nije bio baš lijep, cijelog jednog prednjeg dijela auta nije bilo", dodaje.

Nema ozlijeđenih osoba

Iz PU zagrebačke doznajemo kako nije bilo ozlijeđenih osoba.

"Danas oko 6.20 sati dobili smo dojavu o prometnoj nesreći koja se dogodila na raskrižju Vukovarske i Miramarske ulice. U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, nastala je materijalna šteta, nema ozlijeđenih osoba", javlja policija.

Iz policije su potvrdili za net.hr da je promet iz smjera juga u smjer zapada usporen. "Očevid je u tijeku, a radi se i na otklanjanju tehničkog kvara na semaforu", javlja PU zagrebačka za net.hr.

