FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIZORI UŽASA KOD POŽEGE /

Jedan poginuli u teškoj nesreći, vatrogasci izvlače ozlijeđene iz smrskanih automobila

Jedan poginuli u teškoj nesreći, vatrogasci izvlače ozlijeđene iz smrskanih automobila
×
Foto: Požega.hr

Cesta je zatvorena zbog očevida

11.5.2026.
6:36
Dunja Stanković
Požega.hr
VOYO logo
VOYO logo

Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći jutros nedaleko od Jakšića kod Požege u kojoj su sudjelovala dva automobila, potvrdila je požeško-slavonska policija u ponedjeljak. Portal Požeški.hr piše da su dvije osobe ozlijeđene. 

Sudar se dogodio na cesti između Rajsavavca i Radnovca, koja je od 5.54 sati zatvorena za promet zbog očevida. 

Prizori s mjesta nesreće su stravični. Na terenu su policija, hitna pomoć i vatrogasci koji su morali rezati lim da izvuku osobe iz smrskanih vozila. 

Jedan poginuli u teškoj nesreći, vatrogasci izvlače ozlijeđene iz smrskanih automobila
Foto: Požega.hr

Lokalni portal navodi da izvlačenje i rezanje i dalje traje. 

Vozačima se savjetuje korištenje alternativnih pravaca. 

POGLEDAJTE VIDEO: U sudaru u Novom Zagrebu, auto završio na krovu, dvoje ozlijeđenih: 'Strašno za vidjeti!'

Prometna NesrećaNesreĆaSlavonijaPolicijaCrna Kronika
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike