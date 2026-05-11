Jedan poginuli u teškoj nesreći, vatrogasci izvlače ozlijeđene iz smrskanih automobila
Cesta je zatvorena zbog očevida
Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći jutros nedaleko od Jakšića kod Požege u kojoj su sudjelovala dva automobila, potvrdila je požeško-slavonska policija u ponedjeljak. Portal Požeški.hr piše da su dvije osobe ozlijeđene.
Sudar se dogodio na cesti između Rajsavavca i Radnovca, koja je od 5.54 sati zatvorena za promet zbog očevida.
Prizori s mjesta nesreće su stravični. Na terenu su policija, hitna pomoć i vatrogasci koji su morali rezati lim da izvuku osobe iz smrskanih vozila.
Lokalni portal navodi da izvlačenje i rezanje i dalje traje.
Vozačima se savjetuje korištenje alternativnih pravaca.
