Jedan od najljepših slavnih parova čeka prvo dijete: Trudnoću otkrili na originalan način

Mađarska manekenka Barbara Palvin (32) i američki glumac Dylan Sprouse (33) očekuju svoje prvo dijete. Sretnu vijest podijelili su sa svijetom na dvostruki način - glamuroznim pojavljivanjem na crvenom tepihu Filmskog festivala u Cannesu te originalnom objavom na Instagramu koja je odmah privukla ogromnu pažnju.

Objava Barbare Palvin, koja je u kratkom roku prikupila milijune reakcija, sastoji se od pomno odabrane serije fotografija koje pričaju dirljivu priču. Na prvoj, profesionalno snimljenoj fotografiji, 32-godišnja manekenka pozira u elegantnoj svijetloplavoj haljini koja nježno pada i ističe njezin trudnički trbuh, dok je suprug Dylan, odjeven u smoking, s obožavanjem gleda. No, ono što je izazvalo pravo oduševljenje i postalo viralni trenutak jest druga fotografija - crno-bijela snimka s ultrazvuka. Na njoj se jasno vidi kako njihova nerođena beba sićušnom rukom pokazuje prepoznatljivu gestu "rock on". Priču zaokružuje treća, krupni plan njihovih ruku koje oponašaju bebinu gestu, simbolično se povezujući s novim članom obitelji.

Novo poglavlje za omiljeni par

Ova sretna vijest dolazi kao kruna dugogodišnje ljubavi jednog od omiljenih slavnih parova. Njihova veza započela je 2018. godine, a ozakonjena je romantičnim vjenčanjem u Barbarinoj rodnoj Mađarskoj u srpnju 2023. Par je poznat po svojoj opuštenosti i smislu za humor, što su dokazali i ovom jedinstvenom objavom.

Dolazak prinove za njih predstavlja posebno "novo poglavlje", kako je i sama manekenka ranije najavljivala, pogotovo nakon što je u kolovozu 2025. otvoreno govorila o operaciji zbog endometrioze, stanja koje može utjecati na plodnost, čime je njezina priča postala inspiracija mnogima.

Prije same objave na Instagramu, par je trudnoću potvrdio na crvenom tepihu 79. Filmskog festivala u Cannesu. Barbara je blistala u svijetloplavoj toaleti, ponosno pokazujući trbuh, a njezin odabir boje odmah je potaknuo nagađanja obožavatelja o spolu djeteta.