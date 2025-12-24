Gdje je danas Ben iz 'Prijatelja'? Glumio ga popularni blizanac, evo kako izgleda danas

Legendarni serija ''Prijatelji'' i danas je jedan od najgledanijih televizijskih klasika, a na RTL2 ga možete pratiti svakoga dana od 21.20 sati. Serija je svoju premijeru doživjela još 1994. godine, a tijekom deset sezona, sve do 2004., osvojila je publiku širom svijeta.

Foto: Profimedia

U središtu priče nalazi se šest prijatelja koji zajedno prolaze kroz ljubavne, poslovne i životne izazove. Jennifer Aniston u seriji tumači Rachel, Courteney Cox Monicu, Lisa Kudrow Phoebe, Matt LeBlanc Joeyja, Matthew Perry Chandlera, a David Schwimmer utjelovio je Rossa Gellera. Njihova kemija, humor i prirodna dinamika učinili su seriju jednom od najuspješnijih u povijesti televizije, a scene iz kultnog kafića Central Perk i danas su prepoznatljive diljem svijeta.

Sjećate li se Rossova sina Bena? Glumio ga je Cole Sprouse

Ross i njegova bivša supruga Carol u seriji imaju sina Bena Gellera koji se pojavljuje u ranijim sezonama kao beba i maleni dječak. Ulogu je tumačio Cole Sprouse (33), tada sedmogodišnjak, kojem je to bio prvi glumački projekt bez blizanca Dylana s kojim je ranije dijelio gotovo sve dječje uloge.

Foto: Profimedia

Publika ga je ubrzo upoznala u hit seriji Disney Channela ''The Suite Life of Zack & Cody'', gdje je ponovno glumio s bratom Dylanom, a nastavak serije ''The Suite Life on Deck'' dodatno je učvrstio njihovu popularnost među mlađom publikom. Godinama kasnije, Sprouse se istaknuo u ulozi Jugheada Jonesa u popularnoj tinejdžerskoj drami ''Riverdale'' koja mu je donijela globalnu slavu i prepoznatljivost izvan Disneyjevog okvira. Osim televizijskih projekata, pojavio se i u filmovima ''Five Feet Apart'' i ''Moonshot'', čime je potvrdio da uspješno prelazi iz tinejdžerskih u ozbiljnije uloge.

Cole Sprouse danas pažljivo bira projekte kojima se posvećuje. Već nekoliko godina je u vezi s manekenkom Ari Fournier koju je upoznao 2021. godine, a njihov odnos, iako diskretan, često privlači pažnju medija.

Glumac je u intervjuima istaknuo da ne osjeća potrebu za žurbom prema braku i da mu je trenutno najvažnije uživati u balansu između posla i privatnog života, bez pritiska javnosti koji često prati slavne osobe.

