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Kaos ispred kluba u Zadru, u tučnjavi sudjelovala četvorica stranaca

Kaos ispred kluba u Zadru, u tučnjavi sudjelovala četvorica stranaca
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Foto: eZadar

Jedna ozlijeđena osoba prevezena je u Opću bolnicu Zadar

29.7.2026.
10:19
danas.hr
eZadar
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U Zadru je oko 5 sati u srijedu došlo do fizičkog sukoba između nekoliko stranih državljana na Obali kralja Tomislava, izvijestili su iz zadarske policije.

Na mjesto događaja ubrzo je stigla policija, a jedna ozlijeđena osoba prevezena je u Opću bolnicu Zadar, gdje joj je pružena liječnička pomoć. Težina ozljeda za sada nije poznata.

Kaos ispred kluba u Zadru, u tučnjavi sudjelovala četvorica stranaca
Foto: eZadar

Tri muškarca privedena su u policiju, gdje se utvrđuju sve okolnosti događaja. 

Kaos ispred kluba u Zadru, u tučnjavi sudjelovala četvorica stranaca
Foto: eZadar

Očevid ispred kluba Opera

Portal eZadar javlja kako su jutros ispred kluba Opera bila parkirana dva policijska vozila, a policijski službenici osiguravali su policijskom trakom prostor oko ulaza.

Kaos ispred kluba u Zadru, u tučnjavi sudjelovala četvorica stranaca
Foto: eZadar

Očevid se provodio i u obližnjem parku gdje je pristup bio ograničen. Istraga je u tijeku.

PolicijaZadarTučnjava
komentara
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