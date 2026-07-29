Kaos ispred kluba u Zadru, u tučnjavi sudjelovala četvorica stranaca
Jedna ozlijeđena osoba prevezena je u Opću bolnicu Zadar
U Zadru je oko 5 sati u srijedu došlo do fizičkog sukoba između nekoliko stranih državljana na Obali kralja Tomislava, izvijestili su iz zadarske policije.
Na mjesto događaja ubrzo je stigla policija, a jedna ozlijeđena osoba prevezena je u Opću bolnicu Zadar, gdje joj je pružena liječnička pomoć. Težina ozljeda za sada nije poznata.
Tri muškarca privedena su u policiju, gdje se utvrđuju sve okolnosti događaja.
Očevid ispred kluba Opera
Portal eZadar javlja kako su jutros ispred kluba Opera bila parkirana dva policijska vozila, a policijski službenici osiguravali su policijskom trakom prostor oko ulaza.
Očevid se provodio i u obližnjem parku gdje je pristup bio ograničen. Istraga je u tijeku.