Kaos ispred kluba u Zadru, u tučnjavi sudjelovala četvorica stranaca

U Zadru je oko 5 sati u srijedu došlo do fizičkog sukoba između nekoliko stranih državljana na Obali kralja Tomislava, izvijestili su iz zadarske policije.

Na mjesto događaja ubrzo je stigla policija, a jedna ozlijeđena osoba prevezena je u Opću bolnicu Zadar, gdje joj je pružena liječnička pomoć. Težina ozljeda za sada nije poznata.

Foto: eZadar

Tri muškarca privedena su u policiju, gdje se utvrđuju sve okolnosti događaja.

Foto: eZadar

Očevid ispred kluba Opera

Portal eZadar javlja kako su jutros ispred kluba Opera bila parkirana dva policijska vozila, a policijski službenici osiguravali su policijskom trakom prostor oko ulaza.

Foto: eZadar

Očevid se provodio i u obližnjem parku gdje je pristup bio ograničen. Istraga je u tijeku.