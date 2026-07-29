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'MUKE PO TATI' /

Sjećate li se Nemeša? Sada se javio na Instagramu pa nasmijao dogodovštinom s kćerkicom

Sjećate li se Nemeša? Sada se javio na Instagramu pa nasmijao dogodovštinom s kćerkicom
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Foto: Instagram

Mnogi roditelji su se prepoznali u Nemeševoj situaciji te su u komentarima podijelili vlastite kreativne izgovore i duhovite primjedbe

29.7.2026.
11:42
Hot.hr
Instagram
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Srpski glazbenik i medijska ličnost Nikola Nemešević, poznatiji kao Nemeš, novom je objavom na Instagramu nasmijao pratitelje i podsjetio na univerzalne roditeljske izazove. U kratkom, duhovitom videu uhvatio se u koštac s jednim od onih pitanja od kojih roditelje ponekad prođe znoj: "Tata, a od čega je umro Freddie Mercury?" Njegov odgovor postao je instantni hit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nemeš (@boban.dzunglica)

U skeču, snimljenom iz kreveta uz taktove grupe Queen u pozadini, Nemeš svojoj kćeri iznosi pojednostavljenu, ali vrlo poučnu priču. Dok na ekranu teče izmišljeni dijalog, on objašnjava kako se legendarni pjevač "nije pazio" i "nije dovoljno spavao". "I vidiš da je mršav dosta. Nije ni jeo dovoljno, nego samo to koncerti i žurke", nastavlja Nemeš, vješto zaobilazeći stvarni uzrok smrti slavnog pjevača, koji je preminuo od bronhijalne upale pluća uzrokovane AIDS-om.

Svoju priču zaokružuje univerzalnim roditeljskim savjetom: "Mora čovjek da se odmara i da vodi računa što jede. I razbolio se i umro." Njegov komični, unezvjereni izraz lica na samom kraju videa, uz natpis "NOT yet ready for this Freddie" (Još nisam spreman za ovog Freddieja), otkriva svu muku koja stoji iza ovakvih "bijelih laži".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Nemeš (@boban.dzunglica)

Mnogi se roditelji prepoznali

Objava je, sudeći po komentarima, pogodila točno u metu. Mnogi roditelji su se prepoznali u Nemeševoj situaciji te su u komentarima podijelili vlastite kreativne izgovore i duhovite primjedbe. "Sjedio na hladnom betonu", napisao je jedan pratitelj, evocirajući stari narodni "lijek" za sve bolesti. Jedna majka je priznala svoju metodu: "Ni brokoli nije htio, ništa zeleno, nije ni zube prao. Gutao slatkiše non-stop. I umro. Bijele laži bez problema sipam djetetu." Drugi su dodali kako Freddie "nije imao sve petice, a zna se da od toga prvo pada imunitet" i "previše koristio telefon", pokazujući kako se svaka generacija roditelja snalazi na svoj način.

Inače, Nemeš se nakon sudjelovanja u Big Brotheru posvetio stvaranju uspješne karijere koja ga je dovela do toga da surađuje s najvećim licima regionalne scene. Ispunjen je i privatno, a o svojoj supruzi i kćeri rijetko govori jer nisu javne ličnosti.

Nikola Nemesevic
komentara
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