Nemeš otkrio čime se danas bavi: 'Obitelj me usporava, gej muškarci su u prednosti'

Nikola Nemešević, nekima poznatiji kao Nemeš, a drugima kao Boban Džunglica, ime je koje mnogima odmah priziva slike iz popularne glazbene i reality scene. No, ispod površine pjevača i bivšeg sudionika "Big Brothera", krije se svestran umjetnik i vrlo sposoban poslovni čovjek. Naime, nakon sudjelovanja u reality showu, Nemeš se posvetio stvaranju uspješne karijere koja ga je dovela do toga da surađuje s najvećim licima regionalne scene. Ispunjen je i privatno, iako o svojoj supruzi i kćeri rijetko govori jer nisu javne ličnosti. U razgovoru za Net.hr otkrio je kako je izgledao njegov put, kakve nove projekte trenutno sprema te koliko mu u svemu tome znači podrška obitelji.

Tko je Boban Džunglica i kako se on razlikuje od Nemeša? Otkud inspiracija za to ime?

Boban Džunglica je nastao sad već davne 2015. negdje na pola puta od Žminja za Bale. Iskreno, te godine su mi dosta zamagljene, ali znam da mi je u tom trenutku bilo oslobađajuće riješiti se Nemeša kojeg su razvlačili po tabloidima i napraviti sebi neki privid "fresh starta". Onda sam u jednom trenutku sve što ima veze sa muzikom prebacio pod Džunglicu, opet iz potrebe da razdvojim glazbeno stvaralaštvo od svega drugog što radim, a radim i radio sam svašta. Sad se već dugo osjećam udobno u svojoj koži zvali me ljudi Nemeš, Nikola, Boban ili Mikula.

Foto: Instagram Nikola Nemešević

S obzirom da sada imate i vlastitu produkcijsku kuću, koji su neki od projekata koje biste željeli istaknuti, ili koji za vas imaju neko posebno značenje?

Jedan od prvih serijala koji smo radili je bio Star Wars - Clone Wars, i tu sam odradio takav kasting da je glas dalo 115 različitih glumaca, što je svojevrstan presedan u ovom poslu. To je bila moja mala demonstracija sile iz želje da se odmah pokažemo, i mogu reći da smo uspjeli. Omiljeni lik kojem sam ja dao glas je Mao Mao u istoimenom crtiću. To je jedan narogušeni i vječito nervozni mačak, šerif malog mjesta koje brani od čudovišta. Uporno pokušava postati legendarni ratnik, smatra da je najbolji u svemu i jako ga frustrira što ne prepoznaju svi oko njega koliko je on sposoban i bitan. Moguće je da sam se tu negdje i poistovjetio.

Koliko vam obitelj znači kao podrška u karijeri?

Realno me usporavaju. Često sjedim i tako lijepo radim, a onda pogledam na sat i shvatim da je vrijeme da idem po dijete u vrtić ili da sam obećao svekrvi da dolazimo na ručak, kvragu. Mislim da su gej muškarci tu u velikoj prednosti što se tiče pravljenja karijere.

Foto: Instagram Nikola Nemešević

Čemu se najviše veselite u budućnosti?

Mislim da će roboti dosta učiniti za instituciju braka. Neki već uspješno rade kućne poslove, a sad treba to iskombinirati s onim lutkama koje rade u Japanu i njihovom funkcionalnošću, i mislim da će to u mnogočemu rasteretiti žene. Znate kako kažu - "happy wife, happy life".

Biste li opet ušli u nekakav reality show?

Apsolutno, uopće mi nije bitno koji, samo da ne traje duže od 5 dana i da me plate 150.000 eura za to (neto).

Foto: Instagram Nikola Nemešević

Što nam možete reći o dugometražnom crtanom filmu čiji ste redatelj i producent te kada će on biti dostupan publici?

"Princeza koju je oteo zmaj koji otima princeze" je prvi crtani film za kino u kojem se mogu čuti srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski, a da to sve apsolutno ima smisla. Okupili smo paklenu ekipu, od Anđelke Stević Žugić, pa preko Dragana Mace Marinkovića, Bode Ninkovića, specijalnog pojavljivanja Alke Vuice, zatim Petra Strugara i Steve Piale i još mnogih drugih legendi našeg glumišta.

Što možemo od vas očekivati što se tiče umjetnosti u neko skorije vrijeme?

Nemam pojma. Trenutno sam mnogo više u produkciji, a i u proteklih godinu i kusur dana sam više pisao poeziju nego glazbu. Možda bude i neka zbirka poezije, malo je poznato da se velika lova tu vrti. Imam neku svirku dogovorenu za kraj sljedećeg mjeseca pa će to biti povod da se bend opet okupi, a za dalje ćemo vidjeti. Više i ne pravim planove duže od mjesec, dva dana, i trudim se uživati u svakom danu. Sve pasiva, sve će dojti na svoje.

