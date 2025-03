Jessica Chastain slavi 48. rođendan, a izgleda mlađe od 40: Evo kako se mijenjala

Jessica Chastain, jedna od najcjenjenijih glumica svoje generacije, danas slavi 48. rođendan. Rođena 24. ožujka 1977. u Sacramentu, u Kaliforniji, karijeru je gradila postepeno, a danas je jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda. Svjetsku slavu stekla je filmovima "The Help" i "Zero Dark Thirty", za koji je nominirana za Oscara, dok je prestižnu nagradu Američke filmske akademije osvojila 2022. za ulogu u biografskoj drami "The Eyes of Tammy Faye". Chastain je poznata po odabiru slojevitih, snažnih ženskih uloga, često u filmovima koji propituju društvene norme. Osim glumačkog talenta, ističe se i svojim aktivizmom – zagovara ravnopravnost spolova u industriji filma i veću zastupljenost žena, kako ispred, tako i iza kamere. U privatnom životu, od 2017. godine u sretnom je braku s talijanskim aristokratom i modnim direktorom Gianom Luzzijem Passijem de Preposulom. Par rijetko iznosi detalje iz privatnosti, no poznato je da su zajedno dobili dvoje djece. Chastain svoj privatni i profesionalni život drži strogo odvojenima, no uvijek naglašava koliko joj je obitelj važna. U nastavku pogledajte kako se mijenjale kroz godine počevši od srednje škole.