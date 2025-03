Hrvatske slavne dame zablistale u Zadru: Pažnju ukrala Vrsaljkova zgodna djevojka

Zadar je proteklog vikenda doslovno pulsirao stilom, energijom i inspiracijom. Na jedan dan, grad je postao središte mode, kreativnosti i ženske snage – zahvaljujući cjelodnevnom Chic Evolution - Festivalu stila, koji je okupio brojne zaljubljenike u estetiku, kreativnost i poduzetništvo.

Supruga bivšeg reprezentativca mamila poglede

U impresivnom programu, prvog Chic Evolution – Festivala stila na pozornicu su stale žene koje pomiču granice: poduzetnice, dizajnerice, manekenke, edukatorice za modu i ljepotu – ali i eurovizijska pobjednica Emilija Kokić. Uz nju, festival su posjetile i u programu sudjelovale Đurđica Vorkapić, Zdenka Zrilić, Olja Vori, Anamarija Asanović, Željka Šafranić, Katica Topčić, Žana Kožul, te bivša slovenska manekenka i djevojka Šime Vrsaljka – Kaja Vidmar.

Hrvatska javnost postala je upoznata s Kajom 2022. godine kada su se pojavile glasine da čeka dijete s bivšim hrvatskim reprezentativcem. Par je vezu ubrzo potvrdio, a nedugo nakon doli su kćerkicu Viktoriju. Godinu kasnije na svijet je stigao i sin Bruno.

Kaju mnogi pamte po skidanju za Playboy, a za poznati časopis pozirala je na konju.

Zadranka je oduševila u jednostavnoj kombinaciji, uparivši crnu majicu i hlače sa smeđom kožnom jaknom.

Večer glamura i humanosti

Središnji trenutak bio je spektakularan – modna revija u zadarskom Arsenalu pretvorila se u večer glamura i humanosti, a svoje su kreacije na pisti predstavile Ana Marija Asanović, IB Bags i Minami. Uz sjaj reflektora i aplaudiranje publike, odvijala se i aukcija čiji će prihod ići Ligi protiv raka Zadar. No show se nije zaustavio na pisti – srce Festivala bile su snažne poruke panelistica koje su, bez rukavica, govorile o izazovima, poduzetničkom mindsetu i važnosti povezivanja.

'Vatra koja se nije ugasila do danas'

Da strast u poslu pali najjaču iskru – složile su se i Olja Vori i Emilija Kokić.

"S četiri-pet godina uzela sam četku, popela se na stol i imitirala Terezu Kesoviju. I to je bila ta vatra koja se nije ugasila do danas. Ali strast nije dovoljna – moraš raditi na sebi, moraš se znati nositi s pritiskom. Danas sam zahvalna ako mogu potaknuti i inspirirati barem jednu osobu. A često mi žene i priđu da mi to kažu", iskreno je podijelila Emilija Kokić.

Modna dizajnerica s više od 25 godina karijere, Đurđica Vorkapić, bez ustručavanja je poručila: "Odrasla sam među snažnim ženama i to se osjećalo. Ovakvi eventi važni su jer ženama, pogotovo mladima, trebamo biti primjeri. Treba im potvrda da nisu same, da mogu, da vrijede."

S tim se složila i Zdenka Zrilić, poznata po neumornom radu u sportskom sektoru i promociji Zadra kroz sportska događanja.

"Kvaliteta rada i komunikacije uvijek ispliva. Uspjeh se ne događa preko noći – iza svake jake priče stoje sati, dani i godine rada. Ja ne odustajem. Mene motivira kad mi netko kaže ‘ne možeš’. E baš tada idem još jače. Ako vam netko kaže da nešto nije dobro – ne vjerujte. Važno je da vi vjerujete. Strast, rad, ustrajnost – i uspjeh dolazi", poručila je Zrilić.

Važno je staviti sebe na prvo mjesto

U prijepodnevnom dijelu programa, sudionice su uživale u beauty i lifestyle trikovima koje su donijele vrhunske stručnjakinje Katica Topčić i Žana Kožul. Bilo je to ne samo zabavno, nego i edukativno i korisno – iskustvo koje spaja stil, ljepotu, osobni rast i brigu o sebi.

Posebno mjesto zauzeo je panel o zdravlju i preventivi – podsjećajući koliko je važno da žene, unatoč tempu, stresu i izazovima, stave sebe i svoje tijelo na prvo mjesto. Tjelovježba, prehrana i liječnički pregledi više nisu opcija, nego prioritet. Na kraju dana sudionice su istaknule važnu poruku – ženske povezanosti, snage i povratka iskrenim pričama koje motiviraju.

"Još sam pod dojmom i jako samo zadovoljna i ponosna što je Chic Evolution – Festival stila okupio ovako uspješne i drage žene koje su s nama podijelile svoje izazove, pokušaje, padove, uspjehe – i dale nam sebe. Iskreno vjerujem da je naša snaga u tome u tome da se povezujemo, dijelimo iskustva i da učimo jedna od druge. Reakcije su sjajne jer ovakvih događanja zaista nedostaje nama u Zadru i već se veselim sljedećoj godini", poručila je za kraj Ivana Bičanić, organizatorica Chic Evolution – Festivala stila. I ovaj je je događaj još jednom potvrdio – Zadar ima što za reći na sceni urbanog lifestylea, poduzetništva i mode.

