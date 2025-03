Nana Nadarević o majčinstvu, trudnoći i novom domu: 'Bit ću manje stroga prema sebi'

Ona je kći legendarnog Mustafe Nadarevića, glumca čije su uloge obilježile generacije, a istovremeno je uspješna PR stručnjakinja, omiljena domaća influencerica, i žena pred kojom je najuzbudljivije poglavlje života. Nana Nadarević (37), koju pratitelji obožavaju zbog njene iskrenosti, šarma, duhovitog pristupa životu i nepresušne energije, uskoro će roditi drugo dijete.

U trenutku kada sitno odbrojava do dolaska svog drugog mališana, Nana je zauzeta – kako poslovnim obvezama, tako i pripremama za životnu promjenu. Ali to je ona – žena koja istovremeno vodi uspješne PR kampanje, usklađuje bebine rutine, uređuje novi dom i, naravno, ne zaboravlja na svoje pratitelje s kojima redovito dijeli i smiješne trenutke, i ozbiljne izazove. Kako uspješno žonglira između karijere, obiteljskih obaveza i majstora - otkrila je za naš portal.

Kako se osjećate u drugoj trudnoći u usporedbi s prvom?

Prva trudnoća mi je ostala u divnom sjećanju – putovala sam, trenirala i zaista uživala tih devet mjeseci. I ova druga je prilično ''školska“, ali uz jednu malu iznimku. Imam dvogodišnjakinju koja ne dopušta previše odmora. Dok sam se u prvoj mogla odmoriti nakon ručka, sada moram u obilazak dječjih parkova. Volim biti trudna, dobro se osjećam, ali moram priznati da ni u jednoj trudnoći nisam bila imuna na strahove koji, pretpostavljam, svakoj trudnici prolaze kroz glavu – ''Hoće li beba biti okej?“ i ''Jesam li učinila nešto što bi joj moglo naštetiti?“ Ja sam štreber koji je izbacio alkohol, sushi, kavu i mnoge druge stvari koje bi potencijalno mogle naštetiti bebi, a onda se ulovim usred griza dok jedem sendvič s pršutom i počnem se brinuti što mi se potkrao suhomesnati neprijateljski element. Kažu da majčina briga počinje čim se dijete rodi, a u mom slučaju, čini mi se, i devet mjeseci ranije.

Kako ste Rumi pripremili na dolazak brata ili sestre? Je li uzbuđena sto će uskoro postati starija sestra?

Rumi ima dvije godine i nisam bila sigurna koliko će biti svjesna svega što se događa, ali ubrzo sam shvatila da djecu ne treba podcjenjivati. Sve oni razumiju. Tako smo prilično rano počeli spominjati bebu, njezinu ulogu starije sestre... To je toliko dobro prošlo da nas sad Rumi dovodi i u nezgodne situacije jer često 'priča s trbuhom. Voli bebi pokazivati svoje igračke i stvari koje su joj zanimljive. Prije nekoliko dana sam u parku morala skidati jaknu i podizati majicu kako bi bebi uzbuđeno pokazala stari blatnjavi upaljač koji je našla na podu. Nakon te epizode i začuđenih pogleda, odlučili smo otići u drugi park.

Još uvijek niste otkrili spol bebe - planirate li da to ostane iznenađenje do poroda ili samo čuvate to od javnosti?

U obje trudnoće smo znali spol, ali zadržali smo to za najuži krug. Ne zato što si utvaram da bi javnost takva stvar mogla zanimati, nego zato što mi se sviđa neke intimne stvari ostaviti samo za našu obitelj i prijatelje. Imam neki praznovjerni osjećaj da Silve i ja tako štitimo našu bebu.

Što ste naučili iz prve trudnoće i majčinstva, a što sada radite drugačije?

Ne bih rekla da mnogo toga radim drugačije u samoj trudnoći. I dalje se čuvam, ali sam aktivna – radim, šetam i družim se s ljudima. Što se majčinstva tiče, sada znam kako izgledaju ti prvi mjeseci koji su mi bili najteži. Kao da napokon imam knjižicu s uputama koju prvi put nisam imala. Bit ću manje stroga prema sebi, znat ću prepoznati ''baby blues'', kad i ako se dogodi, nadam se da ću manje brinuti i biti opuštenija. Prvi mjeseci su stresni, ali i lijepi kada se okreneš shvatiš da prolete u trenutku.

Nakon 15 godina života u istom stanu, sada se selite u veći prostor - koliko je to težak proces s obzirom na dijete i trudnoću?

S obzirom na to da se suprug bavi organizacijom kvizova za teambuildinge i evente, često izbiva od doma, ja pritom radim uredski posao od 9 do 17 sati, a uz to sam vikende često provodila snimajući emisiju o uređenju interijera - uređenje je išlo prilično sporo i teško. Nismo mogli u jednadžbu ubaciti još i uređenje stana, pa smo to odgađali. Sad smo se napokon ulovili s tim u koštac i veselimo se novom početku! Samo da se svi dogovoreni rokovi ispoštuju i 'na konju smo! Pritom ne mislim samo na našeg stolara, nego i moj termin.

Kakav će biti novi dom?

Svakako će biti ''dom“, a ne izložbeni prostor ili hotelska soba koje tako često vidim u interijerima. Volim arhitekturu i dizajn i puno sam promišljala o uređenju, ali isto tako znam da su neke stvari neodržive s dvoje djece. Zato želim da nam dom bude topao, udoban i veseo. Bit će sličan našem trenutnom stanu – s mnogo knjiga, slika i uspomena s putovanja.

Kažu da se s dvoje djece dinamika potpuno mijenja - kako vi zamišljate život kada vas bude četvero?

Pitam se to svaki dan. Sada smo nas dvoje posvećeni Rumi i znam da tu razinu pažnje više nećemo moći pružiti ni njoj, ni drugom djetetu. Često sam se i sama znala pitati - kako su neka braća i sestre različiti, a odrastali su u istom domu i imali isti odgoj. Tek danas shvaćam da je to razmišljanje bilo krivo. Djeca zapravo nikad nemaju isti odgoj, jer se životne prilike mijenjanju, a s tim i mi roditelji. Kad imaš jedno dijete imaš više vremena i veći luksuz pri odgajanju, s dvoje već moraš biti pragmatičan, s troje izuzetno efikasan, a s četvero - tu već moraš biti na apaurinima. Zezam se, zaista se divim svim roditeljima koji u svom užurbanom danu imaju strpljenje za svoju djecu – znam koliko samokontrole je potrebno za to…

Imate li već ime za bebu? Ako da - kako ste se odlučili za baš to?

Imamo i odabrali smo ga jer nam je šarmantno i neobično. Slično kao i kada smo birali ime za našu Rumi. Često me pitaju je li ime dobila perzijskom filozofu Rumiju. Nije po njemu, iako mi se baš sviđa da ima tako impresivnog imenjaka. Znamo i da na japanskom ''Rumi“ znači ''ljepota i protok“, ali ime smo joj dali iz jednog jednostavnog razloga – svidjelo nam se. Tako je i s imenom druge bebe, možemo tražiti značenja, ali naposljetku jedini kriterij je taj da se sviđa suprugu i meni te ono najbitnije - da ga je odobrila starija sestra.

