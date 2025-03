Pobjednik Dore, mladi glazbenik Marko Bošnjak, nedavno je svojim javnim priznanjem da je gej izazvao val reakcija u hrvatskoj javnosti. Iako je mnogima njegov iskreni i hrabri korak bio inspiracija, u društvu koje još uvijek nosi mnoge predrasude prema LGBT+ osobama, takva priznanja često izazivaju i val negativnih komentara pa čak i prijetnji. Međutim, Bošnjak nije usamljen u svom izlaganju vlastite seksualnosti. Posljednjih godina, sve je više poznatih Hrvata koji su odlučili otvoreno govoriti o svojoj orijentaciji, unatoč prijetnjama osudom i marginalizacijom. Ovi javni istupi ne samo da razbijaju tabue, već pridonose izgradnji društva koje postepeno prihvaća različitosti i promiče ravnopravnost.

Dražen Ilinčić

Jedan od prvih i najpoznatijih primjera poznatih Hrvata koji su javno progovorili o svojoj seksualnosti svakako je novinar, urednik i filmski kritičar Dražen Ilinčić (62). O svemu je pred kamerama progovorio još 2004. godine. Svojoj obitelji rekao je da je homoseksualac dosta rano i oni su ga razumjeli. ''Možda nije pitanje kad su shvatili, nego kad su prihvatili. Moji prvi coming outi bili su već u tinejdžerskoj dobi, to sam rekao najboljoj prijateljici, kasnije majci... A kad sam već počeo raditi, imati svoj život, mislim da su to u potpunosti prihvatili. Nisu gnjavili oko toga'', rekao je Dražen svojedobno za Jutarnji list. Godinama kasnije, točnije sredinom 2015., Ilinčić je svoju dugogodišnju vezu s Alenom Kovačem ozakonio životnim partnerstvom. To se dogodilo deset mjeseci nakon što je u Hrvatskoj donesen Zakon o životnom partnerstvu.

''Sve svoditi pod naziv brak smanjuje našu različitost. Meni je riječ brak već nesimpatična jer sa sobom vuče uvijek nešto malograđansko, set pravila, regula koje morate poštovati. Na cijelom Zapadu vrlo ugledni teoretičari i sociolozi propituju pitanje braka. Jer se polovica brakova raspada. Znači, taj model više možda ne funkcionira u tom obliku kao prije. Jedna američka profesorica rekla je zgodno da jedino još inzistiraju na braku gay osobe. Ono što bih ja volio jest da ljudi imaju svoju zajednicu. To se može zvati partnerstvo, bitno je da svi imaju ista prava. Meni je čak i simpatično da se zove drugačije'', otkrio je za Večernji list.

Vladimir Tintor

Vladimir Tintor (46), glumca kojeg šira javnosti najviše pamti po ulozi u popularnoj seriji "Zabranjena ljubav" , početkom 2000-ih našao se u teškoj situaciji. Na jednom internetskom forumu objavljene su fotografije na kojima se navodno ljubi s muškarcem, a uz fotografije je objavljeno i otvoreno pismo. To je ujedno bio i prvi gej hrvatski skandal. Tintor je tada prolazio kroz teško razdoblje, a o svemu je javno progovorio.

''Nikad nisam bio za to da se piše o mom privatnom životu, no netko je to odlučio učiniti ‘u moje ime’ i taj je trenutak za mene bio tako čudan i ponižavajući. Šest mjeseci trpio sam ucjene i prijetnje, čak mogu reći i određenu psihičku torturu s anonimnih mailova i brojeva telefona. I kada su se te prijetnje obistinile, bio sam slomljen.Nikad prije i nikad poslije nisam na svojoj koži osjetio tako usmjereno zlo. Nakon toga ništa nije bilo isto. Bilo je to i drukčije vrijeme i drukčiji medijski prostor. Cyberbullying i hejt većini su bili nepoznanice, a zaštita privatnosti, GDPR i sve ostalo na što se sad oslanjamo nisu imali nikakav zakonski okvir. Kako tada nitko nije stajao iza mene u smislu PR stručnjaka ili savjetnika koji bi me usmjerili kako da ‘popravim štetu’, pribjegao sam jedinom što sam smatrao ispravnim, a to su povlačenje, čekanje da bura prođe i liječenje rana u tišini', ispričao je jednom prilikom za Story.

Marina Orsag

Stand-up komičarka Marina Orsag (46) godinama otvoreno govori da je lezbijka. Kaže da je imala puno više dobrih nego loših iskustava. No, bilo je i sitnih dobacivanja.

''Bilo je poruka, poruke, dobacivanja, možda koje spačke iza leđa negdje jer nekome to ne paše, ali na svu sreću ništa teže, međutim mnogi i mnoge jesu'', rekla je svojedobno Marina za Večernji list pa dodala kako je važno naglasiti da homoseksualnost nije njezin odabir.

''Ne mislite li da puno žena i muškaraca da mogu birati, kako bi im bilo puno puno lakše u društvu u kojem živimo, da ne bi odabrala osobu suportnog spola iako bi bili jako nesretni? To je nešto što ti jednostavno jesi. Nije opredjeljenje ni odabir'', rekla je Marina.

Dana Budisavljević

Redateljica Dana Budisavljević (50), poznata po nagrađivanom filmu ‘Dnevnik Diane Budisavljević’, o svojoj je seksualnosti progovorila u drugom filmu, ‘Nije ti život pjesma s Havaja’.

''Da, ja sam gay, što možemo. Tako je ispalo. Nisam jedina u široj obitelji, imamo to u genima. Dugo sam se borila s time, tražila svoj identitet. O tome sam snimila i film koji spominjete. Željela sam se riješiti straha da će, kada se dozna ‘za mene’, sve propasti. Da sve što jesam i želim više neće vrijediti, a najviše da ću razočarati roditelje koje jako volim. Međutim, to je sada iza nas, imamo druge svakodnevne probleme i izazove, ali najnormalnije sa svojom partnericom dolazim na obiteljske ručkove.''

Nina Kraljić

Novije generacije također hrabro govore o sebi. Pjevačica Nina Kraljić (32) prije nekoliko godina je na Facebooku, kao odgovor na ružne komentare, otvoreno priznala da je biseksualka. Poručila je da javne osobe trebaju biti primjer i govoriti istinu.

'Ne. To nije vaša privatna stvar jer ako se nazivaš umjetnikom/umjetnicom onda ima da predstavljaš istinu jer si odlučio biti javna persona. Ako mi pjevaš o jednoj divnoj ženi/muškarcu, a ispod stola mi maziš plesača/plesačicu, a javna si osoba onda budi primjer za LGBT zajednicu i je***o reci kako stvari stoje i budi pozitivan primjer. U čemu je problem, ja sam otvoreno BI. Kratko i jasno to je stav iza kojeg stojim i cijenim jednako negativne koliko i pozitivne komentare', napisala je na Facebooku.

Marco Cuccurin

Influencer Marco Cuccurin (23), koji je također biseksualac, objavio je video o svom "coming outu" na YouTubeu. Priznao je da mu nije bilo lako, da su ga kritizirali i maltretirali u školi. No, danas je ponosan na sebe i govori koliko je važno prihvatiti samog sebe, biti iskren i širiti pozitivne poruke.

'Na početku je bilo teško jer nisam znao dobro podnijeti toliko kritika. No s vremenom sazreš, odrasteš pa sve postane mnogo lakše. Danas mogu reći da sam ponosan na sebe i svaki dan stječem sve više razumijevanja okoline, publike i prijatelja koji me prate. Kada si sto posto zadovoljan sobom, mislim da ljudi to prepoznaju, osjete i ruše se sve barijere. Uvijek ću isticati koliko je važno pomagati i biti dobar čovjek. Jednostavno će se ljudska dobrota i ljubav uzdignuti, doći negdje na vrh i pobijediti. Iz ovoga mogu izvući samo pozitivno jer negativno nikad i ne gledam. Vjerujem da mi se događaju lijepe stvari jer ih privlačim svojim stavom i razmišljanjem', rekao je.

