Znate li koliko su države dužne? Ovo su dužnički divovi, a evo kako stoji Hrvatska

Javni dug, koji obuhvaća ukupne financijske obveze vlade jedne zemlje, ključan je alat za financiranje javnih rashoda, no njegova visoka razina može predstavljati značajan rizik. Kako bi se omogućila usporedba i procijenilo stvarno opterećenje duga, on se najčešće mjeri kao postotak bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Globalni javni dug u 2024. godini dosegnuo je zapanjujućih 102 bilijuna (tisuća milijardi) američkih dolara. To je rast od 5 bilijuna dolara samo u odnosu na prethodnu godinu.

Globalna slika: Rekordni dugovi i regionalne razlike

Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), globalni javni dug približio se razini od oko 93 posto svjetskog BDP-a u 2024. godini, a predviđa se da će do 2029. premašiti 100 posto globalnog BDP-a. Ovaj trend potaknut je rastom duga u nekoliko velikih gospodarstava.

Regionalno gledano, Sjeverna Amerika (SAD i Kanada) ima najviši prosječni omjer duga i BDP-a, koji bi prema projekcijama trebao doseći 125 posto do 2029. godine. Slijede Azija i Pacifik s projiciranih 101 posto. Europa, iako s nižim prosjekom (oko 77 posto u 2024.), suočava se s pritiscima zbog usporenog rasta, starenja stanovništva i potencijalnih trgovinskih ratova. Afrika i Srednja Amerika bilježe silazni trend u omjeru duga i BDP-a u narednom razdoblju.

Divovi duga: SAD, Kina i Japan

Apsolutno najveći teret duga nose najveća svjetska gospodarstva, iako se razlozi i struktura duga značajno razlikuju.

Sjedinjene Američke Države

S dugom koji je krajem 2024. dosegnuo oko 36 bilijuna dolara, SAD nosi otprilike 34,6 posto ukupnog svjetskog javnog duga. Omjer duga i BDP-a kreće se oko 121 posto. Ovaj nagli porast duga u 21. stoljeću rezultat je smanjenja poreza, rastućih troškova socijalnih programa (poput Medicare i Medicaid) povezanih sa starenjem stanovništva te odgovora na globalnu financijsku krizu i pandemiju COVID-19. Iako status dolara kao svjetske rezervne valute pomaže u održavanju niskih troškova zaduživanja, rastući troškovi kamata (gotovo 900 milijardi dolara u fiskalnoj 2024.) predstavljaju sve veći teret. Administracija predsjednika Trumpa najavila je mjere za smanjenje javne potrošnje, no njihov stvarni učinak tek treba vidjeti.

Kina

Kina je drugi najveći svjetski dužnik s oko 16,5 bilijuna dolara duga (16,1 posto globalnog udjela) i omjerom duga prema BDP-u od oko 90 posto u 2024. godini. Projekcije ukazuju na daljnji rast, potencijalno i do 111 posto BDP-a do 2029., posebno ako dođe do novih trgovinskih napetosti koje bi zahtijevale dodatne državne poticaje. Kineski dug uglavnom je potaknut velikim infrastrukturnim ulaganjima i mjerama za poticanje gospodarskog rasta.

Japan

Japan godinama drži neslavni rekord najvišeg omjera javnog duga i BDP-a na svijetu, koji u 2024. iznosi oko 251 posto. Zanimljivo je da je 1990. taj omjer bio tek oko 50 posto. Do ovako visokog duga došlo je uslijed desetljeća agresivne državne potrošnje s ciljem oživljavanja gospodarstva nakon pucanja balona cijena imovine početkom 1990-ih, borbe protiv deflacije te pokrivanja rastućih troškova zdravstva i mirovina zbog izrazito stare populacije. Unatoč ogromnom dugu, Japan ne doživljava dužničku krizu jer je većina duga u rukama domaćih investitora i institucija, uključujući i Japansku središnju banku, što održava niske troškove zaduživanja. Ipak, potencijalni rast kamatnih stopa predstavlja dugoročni rizik.

Europski izazovi: Od Grčke do Francuske

Unutar Europske unije, situacija s dugom je šarolika. Pakt o stabilnosti i rastu postavlja ciljnu granicu duga od 60 posto BDP-a, no mnoge zemlje tu granicu premašuju.

Visokozadužene članice

Prema podacima s kraja 2024. ili trećeg kvartala 2024., najzaduženije članice EU uključuju:

Grčka: Oko 159 posto BDP-a. Iako je dug značajno smanjen (za preko 50 postotnih bodova od pandemije) zahvaljujući rastu i fiskalnoj disciplini nakon teške dužničke krize 2010-ih, i dalje je vrlo visok.

Italija: Oko 137 posto BDP-a. Dug je rezultat desetljeća sporog rasta, strukturnih problema i visoke socijalne potrošnje. Smatra se jednom od fiskalno najranjivijih karika eurozone.

Francuska: Oko 112-113 posto BDP-a. Dug je posljedica kontinuiranih proračunskih deficita od 1975., velikodušne socijalne države i otpora fiskalnoj konsolidaciji.

Španjolska: Oko 104 posto BDP-a. Dug je značajno narastao nakon globalne financijske krize, no posljednjih godina pokazuje trend smanjenja.

Belgija: Oko 105 posto BDP-a.

Zemlje s nižim dugom

S druge strane spektra nalaze se zemlje s relativno niskim javnim dugom, poput:

Estonija: Oko 24 posto BDP-a.

Bugarska: Oko 25 posto BDP-a.

Luksemburg: Oko 27 posto BDP-a.

Danska: Oko 29 posto BDP-a.

Hrvatska u kontekstu

Javni dug Hrvatske krajem lipnja 2024. iznosio je 49,2 milijarde eura, što odgovara udjelu od 61,5 posto BDP-a. To predstavlja smanjenje u odnosu na kraj 2023. godine, kada je dug iznosio 63,0 posto BDP-a. Hrvatska se time nalazi vrlo blizu referentne granice od 60 posto BDP-a prema kriterijima iz Maastrichta i ispod prosjeka eurozone.

Ostale zemlje s visokim dugom: Različiti uzroci

Visoki omjeri duga i BDP-a prisutni su i u drugim dijelovima svijeta, često iz vrlo različitih razloga:

Singapur (oko 175 posto): Visok dug nije znak ekonomskih poteškoća, već strateške politike izdavanja domaćih obveznica radi razvoja financijskog tržišta i podrške obveznom mirovinskom fondu. Singapur redovito ostvaruje proračunske viškove.

Sudan (preko 300 posto prema nekim izvorima): Ekstremno visok dug rezultat je dugotrajnih unutarnjih sukoba, lošeg upravljanja, međunarodnih sankcija i odcjepljenja Južnog Sudana. Građanski rat dodatno otežava situaciju.

Eritreja (oko 164-210 posto): Dug je posljedica vojnih sukoba, izolacije, restriktivne ekonomske politike i oslanjanja na vanjske zajmove.

Bahrein (oko 127 posto): Dug je narastao zbog pada cijena nafte, povećane sigurnosne potrošnje i ulaganja u diverzifikaciju gospodarstva.

Maldivi (oko 125-131 posto): Zaduživanje radi ambicioznih infrastrukturnih projekata i teškog udara pandemije na turizam doveli su do visokog duga.

Pogled u budućnost

Trend rasta globalnog javnog duga izaziva zabrinutost. Visual Capitalist ističe da će rastući troškovi kamata, starenje stanovništva, potreba za ulaganjima u zelenu tranziciju i obranu te potencijalni ekonomski šokovi nastaviti vršiti pritisak na javne financije diljem svijeta. MMF upozorava da će za stabilizaciju duga u mnogim zemljama biti potrebni značajni rezovi potrošnje i/ili povećanje poreza u narednim godinama. Upravljanje javnim dugom ostaje jedan od ključnih izazova za ekonomsku stabilnost u godinama koje dolaze.