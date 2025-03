Thompsonov koncert na Hipodromu ruši sve rekorde: Najprodavaniji na svijetu

Koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu ostvario je nevjerojatan uspjeh s 281.774 prodane ulaznice, čime je postao najveći koncert u povijesti prema broju prodanih ulaznica na svijetu, tvrdio Entrio.

"Ovaj nevjerojatan uspjeh na svjetskoj razini postaje još fascinantniji kad uzmemo u obzir da se koncert rasprodao u manje od 24 sata, a da je skoro polovica svih ulaznica prodana u manje od 6 sati", poručili su s platforme Entrio.

Prijašnji rekord držao je talijanski glazbenik Vasco Rossi, koji je 2017. godine za svoj nastup u Modeni prodao 225.173 ulaznice u parku Enza Ferrarija. Thompson je nadmašio ovaj broj s impresivnih 25 posto više prodanih ulaznica!

Da će interes za ovaj koncert biti velik - nitko nije sumnjao, ali niti njegovi najbliži suradnici nisu mislili da će biti tolika potražnja. Nenad Ninčević koji stoji iza hitova "Ako ne znaš šta je bilo" i "Nepročitano pismo" kratko je poručio:

''Očekivao sam da će prodati odmah 30 do 40 tisuća ulaznica, ali da će ta brojka već u prvom danu prijeći 200 tisuća mi je šok. Ovo je definitivno najveći događaj u povijesti hrvatske glazbe. Bog mu dao sreću i zdravlja, Marko je suradnik za poželjeti. Punih 16 mjeseci radili smo na novim pjesmama, još ih je osam u pripremi. Ponosan sam da se to ljudima svidjelo, žao mi je samo da nismo dobili Porin. Moram priznati da mi nije bilo svejedno kad su neki pozivali da se naša pjesma izbaci, ili da se bojkotira Porin. To je apsurdno, dosta je podjela na lijeve i desne, domovina bi nam svima trebala biti na prvom mjestu'', rekao je Nenad Ninčević za Večernji list.

