Kći Željka Bebeka ukrala svu pažnju na predstavljanju očeve knjige: Lijepa na majku

Glazbena legenda Željko Bebek predstavio je svoju autobiografsku knjigu "U inat svima" u sklopu Tjedna Porina u Karlovcu. Predstavljanje knjige privuklo je veliki broj obožavatelja i medija, no najviše pogleda ukrala je njegova kći Katarina, koja se rijetko pojavljuje u javnosti.

Foto: PIXSELL/Kristina Stedul Fabac Željko Bebek i obitelj

Bebekova obitelj ponosno ga je podržala na ovom događaju, a supruga Ružica, sin Zvonimir i kći Katarina spremno su pozirali fotografima. I dok je njegov sin već godinama prisutan na glazbenoj sceni, Katarina ostaje tajanstvena te, iako talentirana, još nema ambiciju stati na pozornicu.

Na pozornici sa sinom

Sa suprugom Ružicom Bebek ima dvoje djece – sina Zvonimira i kćer Katarinu. Njegov nasljednik Zvone već pet godina s ocem dijeli pozornicu, a Bebek ne krije koliko mu to znači.

"Moj Zvone i ja smo jako vezani uz glazbu. Moram priznati da je to užitak koji ne osigura sebi svatko. To se meni uspjelo dogoditi. Naravno, ima puno glazbenika po svijetu i poznatih čija djeca krenu njihovim stopama i u neko vrijeme se odluče uključiti u karijeru i slavu. Meni se to s mojim Zvonom dogodilo još prije pet godina, kad se prvi put popeo na pozornicu. Od tada je on za mene neizostavan, a užitak je neopisivo velik. I kod njega i kod mene", otkrio je ranije pjevač.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: PIXSELL/Borna Jaksic Željko Bebek i sin

Katarina, pak, bira drugačiji put. Trenutno je na drugoj godini studija komunikologije i menadžmenta, a iako je talentirana za glazbu i svira klavir, zasad ne pokazuje ambicije za javne nastupe. Ipak, i ona je uključena u obiteljski "projekt Bebek" jer ocu vodi profile na društvenim mrežama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Željko Bebek najavio spektakl na Prokurativama: 'Sa sinom i bendom pripremam neponovljivu zabavu!'

Tekst se nastavlja ispod oglasa