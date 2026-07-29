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Nastavljaju se apsurdni zadaci i borba za bodove večeras u 'Direktoru svemira'

Nastavljaju se apsurdni zadaci i borba za bodove večeras u 'Direktoru svemira'
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Foto: RTL

Natjecatelje čeka uzbudljiv zadatak

29.7.2026.
12:34
Hot.hr
RTL
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Joža, Borna, Srđan, Vlatka i Borko čekaju svoje nove zadatke uz mnogo komentara, smijeha i potpune zbunjenosti. Ovaj put svatko od njih morat će pokazati koliko je snalažljiv i spreman na neočekivano.

Nastavljaju se apsurdni zadaci i borba za bodove večeras u 'Direktoru svemira'
Foto: RTL

Prvi zadatak traži da natjecatelji prođu kroz poligon i zapale svijeću u alatnici. No nije sve tako lako kako se čini jer pred njima su brojne prepreke!

Za uspješno izvršavanje idućeg zadatka morat će se dobro oznojiti jer cilj je prikupiti što više znoja u šalicu, pa će pribjeći raznim taktikama i strategijama.

Nastavljaju se apsurdni zadaci i borba za bodove večeras u 'Direktoru svemira'
Foto: RTL

Uz to, najvećim brojem bodova bit će nagrađen i kandidat koji proizvede najbolji zvuk!

Prvi put ove sezone natjecatelji će se okušati u grupnom izazovu i pokazati koliko su složni i koliko dobro planiraju svoje iduće poteze.

Najbolja patka postat će predmet jedne od najbizarnijih i najduhovitijih priča emisije.

'Direktor svemira' na rasporedu je večeras nakon RTL Direkta. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

Direktor SvemiraVoyoRtl
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