Majka Bena Afflecka bila je kod sina kada je umrla, otkriveno od čega je preminula

Ben Affleck i njegov brat Casey Affleck ostali su bez majke Chris Anne Affleck, čiji je uzrok smrti sada poznat. Bivša učiteljica i dugogodišnja aktivistica za građanska prava preminula je 2. lipnja u 83. godini života.

Prema smrtnom listu do kojeg je došao časopis People, Chris Anne Affleck umrla je od kardiopulmonalnog zastoja tijekom boravka u domu svog sina Bena Afflecka u Los Angelesu. Kao dodatni uzrok smrti naveden je adenokarcinom gušterače, agresivan oblik raka od kojeg je bolovala posljednjih mjeseci.

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Dijagnozu raka dobila krajem prošle godine

Chris Anne Affleck u prosincu prošle godine saznala je da boluje od raka gušterače. Prema osmrtnici koju je objavio The Hollywood Reporter, liječnici su joj nakon dijagnoze prognozirali još približno šest mjeseci života.

Obitelj je vijest o njezinoj smrti javno podijelila 24. srpnja, istaknuvši koliko je značila svojim najbližima i koliko je traga ostavila kroz svoj životni rad.

Više od tri desetljeća posvetila obrazovanju

Chris Anne Affleck, rođena kao Christopher Anne Boldt u New Yorku 1942. godine, diplomirala je na Sveučilištu Harvard, a najveći dio profesionalnog života provela je u obrazovanju.

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Čak 35 godina radila je kao učiteljica u državnim školama, sve do umirovljenja 2008. godine. Osim rada s učenicima, bila je snažno posvećena društvenom angažmanu i borbi za ljudska prava.

Sudjelovala je u poznatoj kampanji Freedom Summer 1964. godine u Mississippiju, gdje je pomagala u obrazovanju Afroamerikanaca i borbi protiv rasne diskriminacije.

Bila je najveća podrška sinovima

Chris Anne Affleck dobila je dvojicu sinova s Timothyjem Affleckom – Bena 1972. i Caseyja 1975. godine. Par se razveo kada je Ben imao oko 12 godina, a ona je nastavila biti snažan oslonac svojim sinovima.

Od najranijih dana vjerovala je u njihove glumačke ambicije. Upravo je ona pomogla Benu napraviti prve korake prema filmskoj karijeri povezavši ga s casting direktoricom Patty Collins, koju je poznavala još iz studentskih dana na Harvardu.

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U obiteljskoj osmrtnici istaknuto je da je bila ponosna na uspjehe svoje djece, ali najviše ju je veselilo kada su pokazivali vlastito mišljenje, preispitivali autoritete i borili se za ono u što vjeruju.

Iza sebe ostavila sinove i petero unučadi

Chris Anne Affleck iza sebe je ostavila sinove Bena i Caseyja te petero unučadi – Indianu, Violet, Atticusa, Fin i Sama.

Članovi obitelji opisali su je kao predanu majku i brižnu baku koja je najveći dio života posvetila obitelji, obrazovanju i zalaganju za pravednije društvo.