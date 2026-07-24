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Odlazak majke slavnih Afflecka: Preminula nakon borbe s teškom bolesti

Odlazak majke slavnih Afflecka: Preminula nakon borbe s teškom bolesti
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Foto: Broadimage/Shutterstock Editorial/Profimedia

Chris Anne Affleck izgubila bitku s rakom gušterače

24.7.2026.
13:33
Hot.hr
Broadimage/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Chris Anne Affleck, majka oskarovaca Bena (53) i Caseyja Afflecka (50), preminula je u 84. godini. Kako navodi The Hollywood Reporter, umrla je 2. lipnja nakon što joj je u prosincu dijagnosticiran rak gušterače. Prema riječima obitelji i navodima iz osmrtnice, liječnici su joj nakon dijagnoze davali oko šest mjeseci života.

Chris Anne Affleck rođena je 1942. godine u New Yorku kao Christopher Anne Boldt. Nakon prestižnog obrazovanja na Harvardu, odlučila se za karijeru u prosvjeti, radeći punih 35 godina kao učiteljica petih i šestih razreda u javnim školama Massachusettsa. 

Odlazak majke slavnih Afflecka: Preminula nakon borbe s teškom bolesti
Foto: Pablo/Backgrid USA/Profimedia

Tijekom šezdesetih godina bila je jedna od originalnih “Jahača slobode” (Freedom Riders), boreći se protiv rasne segregacije u američkom jugu i aktivno sudjelujući u pokretima za građanska prava.

Nakon razvoda od supruga Timothyja Afflecka, preuzela je odgoj sinova Bena i Caseyja te im pružila stabilnost. Upravo ona ih je usmjerila prema glumi, povezujući Bena s casting direktoricom Patty Collins, što je otvorilo vrata njegovoj karijeri. Chris je svojim sinovima uvijek bila najveća podrška - vrhunac je bio 1998. godine kada je Ben Affleck, zajedno s Mattom Damonom, osvojio Oscara za najbolji originalni scenarij, a obojica su tada na dodjelu poveli svoje majke.

Unatoč teškoj dijagnozi, Chris je do posljednjeg dana bila okružena obitelji i ispunila jednu od svojih posljednjih želja - prisustvovala je maturi unuka Atticusa, sina Caseyja Afflecka, 31. svibnja 2026. 

Odlazak majke slavnih Afflecka: Preminula nakon borbe s teškom bolesti
Foto: Broadimage/Shutterstock Editorial/Profimedia

Chris Anne Affleck iza sebe je ostavila sinove Bena i Caseyja, petero unučadi - Violet (20), Fin (17) i Samuel (14) iz Benovog braka te Atticusa (18) i Indianu (22) iz Caseyjevog.

Preminula MajkaBen AffleckCasey AffleckRak Gušterače
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