Jennifer Lopez po prvi put priznala što joj je razvod od Afflecka donio: 'Bio je to...'

Američka zvijezda Jennifer Lopez (56) prvi put je iskreno progovorila o razvodu od glumca Bena Afflecka (53), rekavši kako upravo to teško razdoblje danas smatra prekretnicom koja ju je promijenila iz temelja.

Gostujući u emisiji CBS News Sunday Morning, glumica i pjevačica izjavila je da je upravo razvod bio trenutak koji joj je donio snagu i osobni rast: "Bio je to najbolji događaj u mom životu, jer me promijenio. Pomogao mi je da rastem na način na koji sam trebala," rekla je Jennifer.

Govoreći o izazovnom periodu, Lopez se osvrnula i na snimanje filma "Kiss of the Spider Woman", na kojem je Ben bio izvršni producent. Film je premijerno prikazan u siječnju ove godine, u istom mjesecu kada je i službeno okončan njihov brak. "Na snimanju sam bila presretna, svaki trenutak na setu bio je ostvarenje sna. No čim bih se vratila kući, osjećala sam se potpuno drugačije. Pitala sam se kako uopće dalje živjeti u takvim okolnostima," iskreno je priznala.

Ljubavna priča koja je obilježila naslovnice

Foto: Profimedia

Jennifer i Ben prvi su put započeli vezu 2002. godine, ubrzo su se zaručili, ali su dvije godine kasnije prekinuli. Oboje su krenuli svojim putem – Lopez se udala za Marca Anthonyja i dobila blizance Maxa i Emmu, dok je Affleck bio u braku s glumicom Jennifer Garner, s kojom ima troje djece.

Ponovno su se spojili 2021. godine, a 2022. vjenčali su se u Las Vegasu. Mjesec dana kasnije organizirali su veću proslavu u Georgiji. Ipak, bračna sreća nije dugo trajala – dvije godine kasnije, Jennifer je podnijela zahtjev za razvod zbog "nepomirljivih razlika".

