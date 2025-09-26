Ona ima 56 godina?! Fotografije Jennifer Lopez u tajicama zaludjele internet: 'Ona je bomba'

Američka pjevačica i glumica Jennifer Lopez (56) snimljena je u New Yorku nakon završetka jednog od svojih projekata, a iako nije bila službeno pred kamerama, pažnju je, kao i uvijek, privukla u potpunosti.

👑 Jennifer Lopez no bastidores de seu novo filme nesta quarta-feira dia 24 de Setembro🌟 pic.twitter.com/J8X1fFBEOh — Re_jlo (@re_jlo) September 25, 2025

Odjevena u uske tajice koje su naglasile njezinu besprijekornu figuru i bijele tenisice, Jennifer je izgledala opušteno, ali izuzetno dotjerano. Paparazzi koji su je pratili ispred seta nisu propustili zabilježiti trenutak kada se udaljavala.

Fotografije su ubrzo obišle društvene mreže, a brojni fanovi nisu krili oduševljenje njezinim izgledom. "Ona je bomba", "Predobro izgleda", "Kakvo tijelo", komentirali su korisnici platforme X.

Podsjetimo, Jennifer često svoje obožavatelje "časti" lijepim fotografijama na društvenim mrežama gdje nerijetko pokazuje svoju impresivnu figuru i besprijekodan stil.

