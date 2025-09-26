KAKVO TIJELO /

Ona ima 56 godina?! Fotografije Jennifer Lopez u tajicama zaludjele internet: 'Ona je bomba'

Ona ima 56 godina?! Fotografije Jennifer Lopez u tajicama zaludjele internet: 'Ona je bomba'
×
Foto: Profimedia

Jennifer je još jednom oduševila svoje obožavatelje

26.9.2025.
9:28
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka pjevačica i glumica Jennifer Lopez (56) snimljena je u New Yorku nakon završetka jednog od svojih projekata, a iako nije bila službeno pred kamerama, pažnju je, kao i uvijek, privukla u potpunosti.

Odjevena u uske tajice koje su naglasile njezinu besprijekornu figuru i bijele tenisice, Jennifer je izgledala opušteno, ali izuzetno dotjerano. Paparazzi koji su je pratili ispred seta nisu propustili zabilježiti trenutak kada se udaljavala.

Fotografije su ubrzo obišle društvene mreže, a brojni fanovi nisu krili oduševljenje njezinim izgledom. "Ona je bomba", "Predobro izgleda", "Kakvo tijelo", komentirali su korisnici platforme X.

Podsjetimo, Jennifer često svoje obožavatelje "časti" lijepim fotografijama na društvenim mrežama gdje nerijetko pokazuje svoju impresivnu figuru i besprijekodan stil. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nina Badrić za RTL.HR o usporedbama s J.Lo: 'Od nje bih jedino voljela ukrasti Bena Afflecka'

Jennifer LopezPaparazziNew York
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
KAKVO TIJELO /
Ona ima 56 godina?! Fotografije Jennifer Lopez u tajicama zaludjele internet: 'Ona je bomba'