Jennifer Lopez u ubojitom izdanju: Ponosno pokazala zanosne noge, fanovi ne mogu doći k sebi

Američka glumica, pjevačica i plesačica Jennifer Lopez (56) slovi kao jedna od najatraktivnijih zvijezda današnjice, a na njena zamamna izdanja malo tko može ostati ravnodušan. J.Lo je poznata po bujnim oblinama, ali i zategnutoj figuri, pa redovito zadivljuje fanove na društvenim mrežama i nastupima. Slavna pjevačica ovaj je put objavila fotografiju u ubojitoj kombinaciji -trikou, najlonkama s cvjetnim uzorkom i cipelama na visoku petu. Outfit potpuno crne boje začinila je beretkom, a fanovi su poludjeli na prizor.

"Savršenstvo postoji i nosi tvoje ime", "Tijelo iz snova", "Najljepša žena na svijetu", "Nije fer izgledati tako dobro", pisali su brojni za Jennifer koja je ponosno pokazala duge i zavodljive noge.

Brojni se dive pjevačici zbog mladolikog izgleda i vitke linije u šestom desetljeću, a nekoliko je puta otkrila trikove pomoću kojih izgleda gotovo jednako kao na početku karijere.

Naime, Jennifer smatra da je san izuzetno važan, pa pokušava spavati po osam ili devet sati, a više je puta istaknula da je važan korak u njenoj skincare rutini nanošenje SPF-a. Također, trenira četiri do pet puta tjedno, kombinirajući kardio, vježbe snage i satove plesa. Svaki je trening pomno isplaniran kako bi ciljao različite dijelove njezina tijela, osiguravajući sveobuhvatan plan vježbanja.

Inače, J.Lo je nedavno tijekom svoje turneje u Turskoj doživjela neugodan trenutak. Naime, željela je ući u Chanelovu trgovinu u Istanbulu, ali je zaštitar nije prepoznao te naposljetku zaustavio jer je unutra već bilo previše ljudi. Pjevačica se nije naljutila na zaštitara te otišla u druge trgovine, a kasnije su je pozvali natrag kad su shvatili o kome se radi.

POGLEDAJTE VIDEO: Nina Badrić za RTL.HR o usporedbama s J.Lo: 'Od nje bih jedino voljela ukrasti Bena Afflecka'