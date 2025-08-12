Jennifer Aniston progovorila o najtežem periodu nakon razvoda od Brada Pitta

Glumica Jennifer Aniston (56) ponovno se našla na naslovnici časopisa Vanity Fair, a u razgovoru za isti, prisjetila se razdoblja iz 2005. godine kada se razvela od glumca Brada Pitta (61) nakon pet godina braka. Do kraha je došlo u trenutku kada je Pitt započeo vezu s glumicom Angelinom Jolie (50) što je pokrenulo medijsku lavinu koja je trajala mjesecima i obilježila njezin privatni i poslovni život.

Jennifer Aniston prisjetila se da joj je to bilo jedno od najtežih razdoblja u životu, dok je u intervjuu iz 2005. godine otvoreno kritizirala fotografsko snimanje Brada Pitta i Angeline Jolie za časopis W, koje je opisala kao iznimno neosjetljivo. Komentirala je i tadašnje paparazzi fotografije para, istaknuvši da, unatoč svemu što se dogodilo i dalje vjeruje kako njezin bivši suprug Brad Pitt nije bio nevjeran.

"Nisam godinama pogledala taj članak, ali sjećam se kako sam se tada osjećala. Bio je to vrlo težak trenutak i nešto što je teško zaboraviti'', rekla je Aniston.

Foto: Profimedia

I dalje osjeća nelagodu...

Prisjetila se i da je u to vrijeme novinarstvo funkcioniralo gotovo kao natjecanje u kojem je bilo najbitnije tko će objaviti što provokativniju priču. Zbog takvog pristupa medija i danas osjeća nelagodu tijekom davanja intervjua jer uvijek postoji strah da će njezine riječi biti pogrešno protumačene ili izvučene iz konteksta.

"Tada sam samoj sebi govorila – saberi se i nastavi dalje'', ispričala je Aniston koja tvrdi kako su u to vrijeme mediji mnogima služili kao zamjena za sapunice i izvor svakodnevne zabave.

Foto: Profimedia

Također je izjavila da ju je sve što se tada događalo, pogađalo osobno te da nije imala snage ostati neosjetljiva na stalni pritisak medija: ''Mi smo ljudi, iako neki misle da nismo. Često se kaže da smo na to pristali, ali zapravo nismo."

Podsjetimo, nakon razvoda od Pitta 2005. godine, Aniston se 2015. udala za glumca Justina Therouxa (54), a brak je trajao tri godine. Nakon kraha braka, mediji su je povezivali s glumcem Pedrom Pascalom (50) i bivšim američkim predsjednikom Barackom Obamom (64).

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Prema posljednjim glasinama u vezi je s bivšim američkim hipnoterapeutom i wellness trenerom Jimom Curtisom koji je javnosti postao poznat nakon što je viđen s Aniston na luksuznom odmoru na jahti u društvu njezinih prijatelja Jasona Batemana i Amy Schumer. Opisan je kao skroman i zen tip koji se dobro uklapa u njezin životni stil.

