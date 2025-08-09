Jennifer Aniston i fitness trener uživaju u luksuznom hotelu, ali o vezi i dalje šute

Holivudska glumica Jennifer Aniston (56) posljednjih dana viđena je u društvu hipnotizera i fitness trenera Jima Curtisa (49) koji je već neko vrijeme njezin neslužbeni partner. Par trenutačno boravi u New Yorku, a smješteni su u luksuznom Greenwich Hotelu na Manhattanu.

Foto: Aris

Njihovi zajednički izlasci nisu promaknuli znatiželjnim obožavateljima ni paparazzima, no iako se čini da su vrlo opušteni i nemaju namjeru skrivati se, službenu potvrdu veze zasad nisu dali. Prema navodima bliskih izvora, riječ je o ozbiljnoj romansi koja traje već neko vrijeme, no oboje preferiraju privatnost i izbjegavaju komentirati svoj ljubavni život pred kamerama.

Foto: Mmvv

Aniston je u prošlosti otvoreno govorila o tome koliko joj je važan mir izvan filmskog seta, dok se o Curtisu zna tek da dolazi iz poslovnog svijeta i da je uspješan u svom poslu.

POGLEDAJTE VIDEO: Igrači Dinama i Vukovara izlaze na teren, a BBB razvijaju posebnu koreografiju