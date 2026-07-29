Dobili ste SMS od Porezne uprave oko povrata poreza? Ne otvarajte!

Porezna uprava (PU) u srijedu je upozorila na lažne SMS poruke koje se šalju u njeno ime, a tiču se povrata poreza, poručivši onima koji zaprime takvu poruku da ne postupaju po uputama iz nje i da ne otvaraju poveznice.

"U tijeku je 'smishing' kampanja usmjerena prema poreznim obveznicima gdje se napadači predstavljaju kao Porezna uprava i šalju obavijest za povrat poreza. Obavijesti se dostavljaju putem SMS poruka te ukoliko zaprimite takvu poruku, molimo da ne otvarate poveznice i ne postupate po uputama iz poruke", piše u upozorenju objavljenom na internetskoj stranici Porezne uprave.

Lažna domena koja se koristi u porukama je https://porezna-uprava.info, napominju iz PU-a.

'Postupite s posebnim oprezom'

Ovo je najnoviji pokušaj prijevare poreznih obveznika putem lažnih poruka ili e-mailova, a Porezna uprava je već više puta upozorila na te pojave.

"Sve češće se bilježe prijave e-mailova u kojima se pošiljatelj lažno predstavlja kao Ministarstvo financija - Porezna uprava i lažno odobrava povrat poreza, traži uplatu ili dostavu osobnih podataka koji mu omogućuju financijsku krađu. Različite adrese s kojih pristižu lažni mailovi su slične stvarnima ili aludiraju na Poreznu upravu pa osoba koja primi takvu poruku istoj treba pristupiti s posebnim oprezom. Također, mailovi mogu sadržavati i QR kodove sa šiframa koje primatelj nikako ne treba skenirati. Lažni mailovi su često gramatički netočni pa i to može biti dodatni poziv na oprez", istaknuli su iz Porezne.

Kažu da su SMS poruke u kojima se od poreznih obveznika traži podmirenje poreznog duga još jedan od mogućih oblika lažnog predstavljanja - "phishinga". "Porezna uprava ne dostavlja obavijesti o poreznom dugu slanjem SMS poruka, te apeliramo da se ne vrše uplate na račun naveden u SMS poruci", naglašavaju.

Također, kaže PU, lažne poruke i lažne stranice šire se i društvenim mrežama te je potrebno obratiti dodatnu pozornost na linkove koji upućuju na tzv. stranice za povrat poreza i slično.

Za izbjegavanje budućih neugodnosti i mogućih kompromitacija PU građanima savjetuje da izbjegavaju ustupanje svojih lozinki i računa e-pošte drugim osobama ili servisima, sugerira i promjenu svih postojećih lozinki novima te korištenje drugačije jače lozinke za svaki pojedini internetski servis, također, uvijek treba biti na oprezu kome se šalju povjerljive poruke i podaci, kao što treba biti i oprezan pri otvaranju privitaka od​ nepoznatog pošiljatelja​.

​Ukoliko netko od poreznih obveznika smatra da je već postao žrtva "phishing" poruka prijavu prijevare potrebno je proslijediti MUP-u, napominje PU.