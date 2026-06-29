Porezna dijeli 120.000 eura: Prva nagrada iznosi 10 tisuća eura, evo što trebate napraviti

U četvrtak počinje novo izdanje nagradne igre "Svaki račun se računa", kojom Porezna uprava želi potaknuti građane na traženje i provjeru računa te dodatno suzbiti sivu ekonomiju i povećati fiskalnu odgovornost. Građane očekuje ukupno 120 tisuća eura nagrada, a sudjelovanje je jednostavnije nego ikad.

Za prijavu računa potrebno je preuzeti mobilnu aplikaciju mPorezna, otvoriti je i skenirati QR kod s računa. U nagradnoj igri sudjeluje se prijavom računa putem aplikacije, pri čemu svaki račun može biti dobitan. Građani dnevno mogu prijaviti do deset računa različitih izdavatelja.

Nagradna igra trajat će šest mjeseci, odnosno do kraja godine, a sastojat će se od šest kola. Svakog mjeseca izvlačit će se dobitnici vrijednih nagrada.

Prva nagrada 10.000 eura

"Prva nagrada iznosi 10 tisuća eura, druga pet tisuća eura na potrošačkoj Visa kartici, a treća tisuću eura. Izvlačenje nagrada provodit će se u suradnji s Hrvatskom lutrijom putem certificiranog generatora slučajnih brojeva", rekao je ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleša.

Iz Porezne uprave pozivaju građane da budu svojevrsni inspektori u svakodnevnim situacijama – dok piju kavu, odlaze u kupnju ili posjećuju frizerski salon.

Anketa među građanima pokazala je da većina redovito dobiva račune, no ima i iznimaka.

Neki ne izdaju račune

"Gotovo uvijek dobijem račun", rekao je jedan Zagrepčanin, dok je drugi priznao da ga nedavno nije dobio upravo u frizerskom salonu. Na pitanje hoće li sudjelovati u nagradnoj igri jedan je građanin odgovorio da neće jer je, kako kaže, "malo ljut na Poreznu upravu".

Za razliku od prijašnjih izdanja, sada se mogu prijavljivati i ispravni i neispravni računi.

"To ćete napraviti tako da prijavite nekoliko informacija o računu, navedete gdje je izdan, fotografirate ga i pošaljete. Takva prijava također ulazi u nagradnu igru. Dakle, možete prijaviti i ispravni i neispravni račun", objasnila je zamjenica ravnatelja Porezne uprave Marijana Vuraić Kudeljan.

Građani se prisjećaju i ranijih izdanja nagradne igre.

"To je bilo prije nekoliko godina, znam da sada ponovno kreće. Ako bude prilike, opet ću sudjelovati. Kako se kaže – bez računa se ne računa", rekao je jedan od sugovornika.

Ranije dobitniku oduzeta nagrada

Novo izdanje razlikuje se od natjecanja iz 2024. godine, kada je pobjednik bio zagrebački poduzetnik i vlasnik tvrtke za obradu podataka, no nagrada mu je naknadno oduzeta jer je njegova supruga bila djelatnica Porezne uprave. Ovoga puta više nije važna količina prikupljenih računa.

"Nema prikupljanja računa, gdje su se događale određene situacije koje nisu bile transparentne i u skladu s pravilima. Sada je riječ o modelu nasumičnog odabira putem certificiranog računalnog sustava Hrvatske lutrije, čime je osigurana potpuna transparentnost", istaknuo je Kutleša.

Posljednja slična akcija pokazala je da građani mogu imati važnu ulogu u otkrivanju nepravilnosti. Prije dvije godine prijavljeno je čak 50 tisuća neispravnih računa. Dio njih nije bio fiskaliziran, dok su na nekima uočene pogreške, primjerice u QR kodu.

Otkrili i nepravilnosti na računima

"Vodili smo ukupno 835 postupaka po svim prijavljenim računima", rekla je Marijana Vuraić Kudeljan.

Iz Porezne uprave poručuju građanima da prijave svaku uočenu nepravilnost. Bilo da je račun ispravan ili neispravan, prijava može donijeti vrijednu nagradu, ali i pomoći u borbi protiv sive ekonomije.