Kreće nova nagradna igra Porezne uprave: Evo što sve možete osvojiti, nagrade su primamljive

Porezna uprava predstavila je novu nagradnu igru "Svaki račun se računa!", edukativno-promotivnu kampanju usmjerenu na jačanje fiskalne odgovornosti, suzbijanje sive ekonomije i podizanje svijesti građana o važnosti uzimanja računa.

Nagradna igra započinje 1. srpnja 2026. godine i traje do 31. prosinca 2026., kroz šest mjesečnih kola. Ukupan fond nagrada iznosi 120.000 eura, a u svakom kolu dodjeljuju se:

jedna Visa potrošačka kartica u vrijednosti od 10.000 eura

jedna Visa kartica u vrijednosti od 5.000 eura

pet kartica pojedinačne vrijednosti od 1.000 eura

Sudjelovanje u nagradnoj igri omogućeno je putem mobilne aplikacije mPorezna, gdje građani mogu prijaviti ispravne fiskalizirane račune skeniranjem QR koda ili unosom podataka, kao i prijaviti neispravne račune dostavom osnovnih informacija i fotografije računa.

Ciljevi kampanje

"Ova inicijativa nadilazi okvir same nagradne igre – riječ je o pozivu građanima da svojim svakodnevnim ponašanjem doprinesu pravednijem i transparentnijem društvu. Račun nije samo potvrda kupnje, već dokaz poštenog poslovanja, zaštita potrošača i doprinos zajednici” istaknuto je prilikom predstavljanja.

Kampanja ima za cilj:

povećati svijest o važnosti uzimanja računa i fiskalne odgovornosti

educirati građane o njihovoj ulozi u suzbijanju sive ekonomije

potaknuti korištenje digitalnih usluga Porezne uprave

ojačati povjerenje u instituciju i percepciju Porezne uprave kao moderne i dostupne institucije

Poseban naglasak stavljen je na uključivanje mlađih generacija i približavanje poreznog sustava kroz digitalna rješenja.

Kako sudjelovati?

Sudjelovanje u nagradnoj igri je jednostavno: građani trebaju uzeti račun, preuzeti aplikaciju mPorezna, prihvatiti pravila i prijaviti račun.

Edukativni slogan kampanje "Mali čin za tebe – velika korist za društvo”, naglašava važnost individualnog doprinosa zajednici. Svaki izdani i evidentirani račun jača porezne prihode te omogućuje financiranje javnih usluga koje svakodnevno koristimo poput zdravstva, obrazovanja, sigurnosti i infrastrukture.

Porezna uprava poziva sve građane da se uključe u nagradnu igru i aktivno sudjeluju u izgradnji transparentnijeg i pravednijeg društva.

Za dodatne informacije o nagradnoj igri i pravilima sudjelovanja posjetite: Svaki račun se računa! - Porezna uprava