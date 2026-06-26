Netko je pogodio sve brojeve na Eurojackpotu! Evo gdje ide 87,2 milijuna eura

U večerašnjem izvlačenju 51. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 17, 25, 35, 39, 41 te 5 i 9. Ti su brojevi sretnom dobitniku u Njemačkoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 87.264.546,90 eura.

U Hrvatskoj je najveći ostvareni dobitak 4+1 u iznosu od 293,10 eura, a osvojio ga je 21 igrač.

U nastavku pogledajte pregled dobitaka po kategorijama:

Foto: Screenshot/Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje igre Eurojackpot je u utorak, 30. lipnja 2026. godine.