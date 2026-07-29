Hajduk dobio veliko pojačanje za ključnu utakmicu

Hajduk je uoči puta na Cipar, gdje će braniti prednost od 2-0 protiv Pafosa, ostao bez Roka Brajkovića, igrača koji se neočekivano pretvorio u bitan kotačić Garcijina sastava.

No, da ne bude sve tako crno, ipak se pobrinuo Niko Sigur. Kako piše Dalmatinski portal, kanadski reprezentativac putovat će s klubom na gostovanje i pomoći momčadi u borbi za prolazak u iduće kolo, gdje ih čeka Salzburg.

Sigurov povratak u sastav veliko je pojačanje za Gonzala Garciju budući da je mladi Kanađanin bio jedan od ključnih igrača prošle sezone. On se, pak, vraća nakon odmora koji je izazvao negodovanje kod dijela navijača Hajduka. FIFA, naime, omogućava svakom igraču tri tjedna odmora nakon Svjetskog prvenstva, što je Sigur iskoristio. No, to je razljutilo Hajdukovce jer je klub igraču prije Svjetskog prvenstva izašao ususret i pustio ga da ranije krene prema Sjevernoj Americi.

No, sada se Sigur vratio u sastav i dobrom partijom protiv Ciprana može "izbrisati dug" kod nezadovoljnog dijela navijača.

Dalmatinski portal također dodaje kako je s momčadi i Anđelo Šutalo, mladi veznjak koji je ovog ljeta stigao iz Dinama.