Šotiček dolazi u Hajduk, Bijeli dogovorili veliki posao

Mladi hrvatski reprezentativac Marin Šotiček (21) postat će novi igrač Hajduka, a cijeli posao bi mogao dobiti službenu potvrdu već u srijedu, javlja Dalmatinski portal.

Šotiček će na Poljud stići na posudbu iz švicarskog Basela.

U Švicarsku je Šotiček stigao prije dvije godine iz Lokomotive za tri milijuna eura, a sada će se vratiti u SHNL u potrazi za većom minutažom i oživljavanjem karijere.

Najprije je za njega bio zainteresiran Widzew iz Łódźa, da bi se potom u utrku uključila i Rijeka. Bivši nogometaš Lokomotive ozbiljno se zainteresirao za ponudu momčadi s Kvarnera, ali u sve se umiješao Hajduk koji je sada na milimetar do dovođenja Šotičeka koji bi na Poljudu zamijenio ozlijeđenog Brajkovića.