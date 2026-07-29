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Šotiček dolazi u Hajduk, Bijeli dogovorili veliki posao

Šotiček dolazi u Hajduk, Bijeli dogovorili veliki posao
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Foto: Livio Baeriswyl/Zuma Press/Profimedia

Službena potvrda o dolasku Šotičeka u Hajduk bi mogla stići već tijekom srijede

29.7.2026.
12:07
M.G.
Livio Baeriswyl/Zuma Press/Profimedia
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Mladi hrvatski reprezentativac Marin Šotiček (21) postat će novi igrač Hajduka, a cijeli posao bi mogao dobiti službenu potvrdu već u srijedu, javlja Dalmatinski portal.

Šotiček će na Poljud stići na posudbu iz švicarskog Basela.

U Švicarsku je Šotiček stigao prije dvije godine iz Lokomotive za tri milijuna eura, a sada će se vratiti u SHNL u potrazi za većom minutažom i oživljavanjem karijere.

Najprije je za njega bio zainteresiran Widzew iz Łódźa, da bi se potom u utrku uključila i Rijeka. Bivši nogometaš Lokomotive ozbiljno se zainteresirao za ponudu momčadi s Kvarnera, ali u sve se umiješao Hajduk koji je sada na milimetar do dovođenja Šotičeka koji bi na Poljudu zamijenio ozlijeđenog Brajkovića.

Marin ŠotičekHajdukBasel
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