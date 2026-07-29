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Hajduk ostao bez igrača koji je trebao biti veliko pojačanje: Vratio se kući

Hajduk ostao bez igrača koji je trebao biti veliko pojačanje: Vratio se kući
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Foto: Cesar March/Alamy/Profimedia

Za klub je nastupalo i pet hrvatskih nogometaša, odnosno Duje Čop, Alen Halilović, Mate Bilić, Mario Stanić i Daniel Šarić.

29.7.2026.
10:14
Sportski.net
Cesar March/Alamy/Profimedia
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Hugo Guillamón novi je igrač Sporting Gijóna. Ta se informacija znala već neko vrijeme, ali je tek sada postala službena.

Španjolski veznjak nakon godinu je dana sporazumno raskinuo ugovor s Hajdukom i vratio se u rodnu Španjolsku, u čijem elitnom rangu ima više od 100 nastupa.

Guillamon je u Hajduk stigao prošle sezone, a upisao je 26 nastupa. Iako su mnogi očekivali da će bivši španjolski reprezentativac biti ključan igrač "Bilih", to se ipak nije dogodilo.

Za Sporting je Guillamón potpisao ugovor do 2028. godine uz opciju produljenja na još godinu dana, a privukao ga je projekt Sportinga, u kojem upravo u (bivšem) igraču Hajduka vide ključ za povratak u La Ligu, gdje je klub posljednji put bio prije 10 godina.

Prošlu je sezonu Sporting završio na desetom mjestu Segunde, a kroz povijest je za klub nastupalo i pet hrvatskih nogometaša, odnosno Duje Čop, Alen Halilović, Mate Bilić, Mario Stanić i Daniel Šarić.

Hugo GuillamonSporting GijonHajduk
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