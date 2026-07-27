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Sve je gotovo, čeka se samo službena potvrda: Hajduk se riješio bivšeg reprezentativca

Sve je gotovo, čeka se samo službena potvrda: Hajduk se riješio bivšeg reprezentativca
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Guillamón je u Split stigao prošlog ljeta, no u Hajduku je Španjolac ostao bez učinka u 26 utakmica.

27.7.2026.
14:29
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Hugo Guillamón ima novi klub. Španjolski veznjak, koji je prošlog ljeta stigao u Hajduk iz Valencije, potpisat će za Sporting iz Gijóna, javljaju španjolski mediji.

Kako javlja list iz pokrajine Asturije, u kojoj se nalazi Gijón, Killer Asturias, Guillamón je postigao dogovor o raskidu ugovora s Hajdukom, iako mu je do isteka suradnje ostala još jedna godina, te će, ako sve prođe prema planu, u utorak potpisati ugovor s novim klubom.

Dvadesetšestogodišnji veznjak potpisat će ugovor do 2028. godine uz opciju produljenja na još jednu sezonu, a ključ njegova dolaska bio je dogovor koji je postigao s hrvatskim klubom.

Podsjetimo, Guillamón je u Split stigao prošlog ljeta kao velika zvijezda s više od 100 nastupa u La Ligi i tri nastupa za reprezentaciju Španjolske. No, u Splitu je Španjolac odigrao 26 utakmica bez učinka i po mnogima odlazi kao veliko razočaranje.

Hugo GuillamonHajdukSporting Gijon
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