Sve je gotovo, čeka se samo službena potvrda: Hajduk se riješio bivšeg reprezentativca

Hugo Guillamón ima novi klub. Španjolski veznjak, koji je prošlog ljeta stigao u Hajduk iz Valencije, potpisat će za Sporting iz Gijóna, javljaju španjolski mediji.

Kako javlja list iz pokrajine Asturije, u kojoj se nalazi Gijón, Killer Asturias, Guillamón je postigao dogovor o raskidu ugovora s Hajdukom, iako mu je do isteka suradnje ostala još jedna godina, te će, ako sve prođe prema planu, u utorak potpisati ugovor s novim klubom.

Dvadesetšestogodišnji veznjak potpisat će ugovor do 2028. godine uz opciju produljenja na još jednu sezonu, a ključ njegova dolaska bio je dogovor koji je postigao s hrvatskim klubom.

ℹ️ NOTICIA | Hugo Guillamón firmará con el Sporting por dos temporadas y otra opcional



✈️ El futbolista viaja hoy a Valencia y este martes tiene prevista su llegada a Gijón https://t.co/5XX3Rumae0 — Killer Asturias (@killer_asturias) July 27, 2026

Podsjetimo, Guillamón je u Split stigao prošlog ljeta kao velika zvijezda s više od 100 nastupa u La Ligi i tri nastupa za reprezentaciju Španjolske. No, u Splitu je Španjolac odigrao 26 utakmica bez učinka i po mnogima odlazi kao veliko razočaranje.