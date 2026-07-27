Sve je gotovo, čeka se samo službena potvrda: Hajduk se riješio bivšeg reprezentativca
Guillamón je u Split stigao prošlog ljeta, no u Hajduku je Španjolac ostao bez učinka u 26 utakmica.
Hugo Guillamón ima novi klub. Španjolski veznjak, koji je prošlog ljeta stigao u Hajduk iz Valencije, potpisat će za Sporting iz Gijóna, javljaju španjolski mediji.
Kako javlja list iz pokrajine Asturije, u kojoj se nalazi Gijón, Killer Asturias, Guillamón je postigao dogovor o raskidu ugovora s Hajdukom, iako mu je do isteka suradnje ostala još jedna godina, te će, ako sve prođe prema planu, u utorak potpisati ugovor s novim klubom.
Dvadesetšestogodišnji veznjak potpisat će ugovor do 2028. godine uz opciju produljenja na još jednu sezonu, a ključ njegova dolaska bio je dogovor koji je postigao s hrvatskim klubom.
ℹ️ NOTICIA | Hugo Guillamón firmará con el Sporting por dos temporadas y otra opcional— Killer Asturias (@killer_asturias) July 27, 2026
✈️ El futbolista viaja hoy a Valencia y este martes tiene prevista su llegada a Gijón https://t.co/5XX3Rumae0
Podsjetimo, Guillamón je u Split stigao prošlog ljeta kao velika zvijezda s više od 100 nastupa u La Ligi i tri nastupa za reprezentaciju Španjolske. No, u Splitu je Španjolac odigrao 26 utakmica bez učinka i po mnogima odlazi kao veliko razočaranje.