Dinamo bacio Srbe u očaj: 'Hrvati donijeli glavobolju, ozbiljno su nam zakomplicirali'

Nogometaši Dinama plasirali su se u 3. pretkolo Lige prvaka nakon što su u uzvratu u Zagrebu slavili u produžetku protiv švicarskog Thuna s 3-2 (2-2, 0-2).

U regularnom dijelu bilo je 2-2, a u prvoj utakmici u Švicarskoj rezultat je bio 1-1.

Švicarci su na Maksimiru poveli pogocima Brightona Labeaua (4) i Marca Burkia (22), no Burki je isključen u 67. minuti. Dion Drena Beljo (74) i Lukas Kačavenda (78) su odveli utakmicu u produžetke. Gol vrijedan prolaza zabio je Moris Valinčić u 112. minuti.

Protivnik Dinama u trećem pretkolu kvalifikacija Lige prvaka pobjednik je dvoboja između KÍ Klaksvíka s Farskih Otoka i litavskog Kauno Žalgirisa (0-0), koji se igra u srijedu.

Reakcija iz Srbije

Utakmica Dinama pratila se i u Srbiji jer je njen rezultat imao utjecaj na sudbinu njihove Crvene zvezde u kvalifikacijama za LP. Nadali su se da će Thun izbaciti Dinamo jer onda Zvezda ne bi mogla izvući na ždrijebu vjerojatno najopasnijeg protivnika, atenski AEK, kojega vodi njihov trener Marko Nikolić.

"Hrvati donijeli glavobolju Zvezdi! Dinamo se izvukao poslije drame i ozbiljno zakomplicirao put crveno-bijelima!", ističe Kurir u naslovu a u tekstu piše:

"Nakon prolaska Zagrepčana, grčki velikan gotovo je izvjesno ostao među nenositeljima, što znači da bi se mogao naći na putu ekipe Dejana Stankovića u borbi za plasman u elitno europsko natjecanje".