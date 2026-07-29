Već šest osoba preminulo od legionarske bolesti: Bakterija vrebala u sustavu vode

Šesta osoba preminula je u New Yorku od posljedica epidemije legionarske bolesti koja je zabilježena na Upper East Sideu, piše ABC News.

U sklopu epidemije potvrđeno je najmanje 90 slučajeva, no od 17. srpnja nije dijagnosticiran nijedna novi slučaj. Šest osoba i dalje je hospitalizirano, dok ih je 65 otpušteno iz bolnice.

Gradske službe očistile su i dezinficirale desetke rashladnih tornjeva u kojima je pronađena živa bakterija Legionella.

"Uvjereni smo da je izvor bakterije Legionella eliminiran", priopćio je u utorak Odjel za zdravstvo grada New Yorka.

Razmnožava se u toplim uvjetima

Legionarska bolest težak je oblik upale pluća koji nastaje udisanjem sitnih kapljica vode u kojima se nalazi bakterija legionela ili kada onečišćena voda slučajno dospije u pluća.

Bakterija se prirodno nalazi u slatkoj vodi, a najbolje se razmnožava u toplim uvjetima. Zaraza se uglavnom ne prenosi s osobe na osobu, nego se može proširiti kroz sustave opskrbe vodom u zgradama, uključujući tuševe, slavine, spremnike tople vode, grijače, rashladne tornjeve i druge vodovodne instalacije.