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EPIDEMIJA U NEW YORKU /

Već šest osoba preminulo od legionarske bolesti: Bakterija vrebala u sustavu vode

Već šest osoba preminulo od legionarske bolesti: Bakterija vrebala u sustavu vode
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Foto: STEVE GSCHMEISSNER/Sciencephoto/Profimedia/Ilustracija

Bakterija se prirodno nalazi u slatkoj vodi, a najbolje se razmnožava u toplim uvjetima

29.7.2026.
12:33
Jaga Komazec
STEVE GSCHMEISSNER/Sciencephoto/Profimedia/Ilustracija
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Šesta osoba preminula je u New Yorku od posljedica epidemije legionarske bolesti koja je zabilježena na Upper East Sideu, piše ABC News.

U sklopu epidemije potvrđeno je najmanje 90 slučajeva, no od 17. srpnja nije dijagnosticiran nijedna novi slučaj. Šest osoba i dalje je hospitalizirano, dok ih je 65 otpušteno iz bolnice.

Gradske službe očistile su i dezinficirale desetke rashladnih tornjeva u kojima je pronađena živa bakterija Legionella. 

"Uvjereni smo da je izvor bakterije Legionella eliminiran", priopćio je u utorak Odjel za zdravstvo grada New Yorka.

Razmnožava se u toplim uvjetima

Legionarska bolest težak je oblik upale pluća koji nastaje udisanjem sitnih kapljica vode u kojima se nalazi bakterija legionela ili kada onečišćena voda slučajno dospije u pluća.

Bakterija se prirodno nalazi u slatkoj vodi, a najbolje se razmnožava u toplim uvjetima. Zaraza se uglavnom ne prenosi s osobe na osobu, nego se može proširiti kroz sustave opskrbe vodom u zgradama, uključujući tuševe, slavine, spremnike tople vode, grijače, rashladne tornjeve i druge vodovodne instalacije.

New YorkLegionarska BolestLegionelaPreminula OsobaZdravstvo
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