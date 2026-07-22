Oluje izazvale kaos u više saveznih država: Proglasili izvanredno stanje, traju spašavanja

Snažne grmljavinske oluje pogodile su dijelove središnje Zapadne Virginije i izazvale katastrofalne poplave, dok su se istodobno tornada i olujni udari vjetra širili od Kentuckyja do New Jerseyja, prenosi CNN.

U dijelovima okruga Upshur u Zapadnoj Virginiji u utorak poslijepodne palo je više od 125 litara kiše po četvornom metru u samo šest sati. Nacionalna meteorološka služba izdala je najviši stupanj upozorenja na bujične poplave i situaciju označila kao "posebno opasnu".

Vodostaji su dosegnuli povijesne razine. Potok Sand Run kod Buckhannona popeo se na više od 10,6 stopa, čime je srušen prijašnji rekord od 8,3 stope iz velike poplave 1985. godine. Tada je u okrugu Upshur poginulo 47 ljudi, a uništene su tisuće kuća i stotine poslovnih prostora.

Proglašeno izvanredno stanje

Guverner Patrick Morrisey proglasio je izvanredno stanje za svih 55 okruga u Zapadnoj Virginiji, kako bi se omogućilo brže raspoređivanje pomoći, opreme i službi na terenu.

Governor Patrick Morrisey today declared a State of Emergency for all 55 counties as severe storms continue to move across West Virginia, resulting in flash flooding, landslides, road closures, and other dangerous conditions.



“Many West Virginians are helping communities deal… — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) July 22, 2026

Najpogođenija su područja okruzi Lewis, Pleasants i Upshur, gdje su poplave izazvale veliku štetu i brojne intervencije. U tijeku su i spašavanja iz vode, a Nacionalna garda Zapadne Virginije najavila je slanje oko 300 pripadnika u najteže pogođena područja.

Za stanovnike koji su morali napustiti domove otvoreno je sklonište u srednjoj školi Lewis County.

Tornada rušila stabla i oštetila kuće

Isti olujni sustav donio je i tornada te snažne udare vjetra u drugim dijelovima zemlje. Tornada su zabilježena u Kentuckyju, Ohiju i New Jerseyju, među njima i u okrugu Clermont u Ohiju.

Stanovnica tog područja Denise Davis rekla je da je unuke odvela u podrum čim je čula upozorenje na tornado. "Vjetar se naglo pojačao, svjetla su treperila, a onda sam čula jako glasan prasak kada je drvo palo na kuću," opisala je.

Dva tornada zabilježena su i na sjeveru New Jerseyja nakon prolaska superćelijskih oluja. U područjima pogođenima nevremenom bez struje je ostalo oko 110 tisuća ljudi.

Opasnost od poplava se nastavlja

U New Yorku su tijekom poslijepodneva bila izdana upozorenja na bujične poplave, ali su navečer povučena. Ondje problem stvaraju i stara kanalizacijska infrastruktura te sustav koji teško podnosi velike količine kiše u kratkom vremenu, zbog čega dolazi do plavljenja ulica, podruma i postaja podzemne željeznice.

Saw Mills River Parkway Fully Flooded in NY pic.twitter.com/cyo7aKfHYl — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) July 21, 2026

No, opasnost još nije prošla. Olujni sustav zadržat će se nad područjem srednjeg Atlantika i tijekom srijede i četvrtka, a dodatnu vlagu donosi tropska oluja Bertha iz Meksičkog zaljeva.

Najveći rizik od obilne kiše očekuje se uz granicu Virginije i Sjeverne Karoline, gdje bi lokalno moglo pasti i više od 125 litara kiše po četvornom metru.