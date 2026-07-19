Navijači lakše dišu uoči finala! Iz DHMZ-a su nam otkrili zašto se dim tako dugo zadržao u zraku

Kvaliteta zraka u regiji New Yorka danas je bolja nakon višednevne zabrinutosti zbog dima koji je stigao iz velikih šumskih požara u Kanadi.

Kiša i povoljnije strujanje zraka donijeli su olakšanje, pa održavanje sportskih događaja, uključujući utakmice u New Yorku, više nije upitno.

O razlozima dugotrajnog zadržavanja dima u zraku razgovarali smo sa zamjenicom ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), Petrom Mikuš Jurković.

Zašto se dim toliko dugo zadržao iznad SAD-a?

Za situaciju s požarima i dimom u Kanadi i SAD-u odgovorno je nekoliko meteoroloških faktora. Prvi od njih je dugotrajno razdoblje iznadprosječno visokih temperatura i manjka oborina, što je uvjetovalo sušu, a potom i isušivanje vegetacije, koja je zapravo gorivo za veliku količinu požara koji se tamo nalaze.

Drugi vrlo bitan faktor je veliko područje visokog tlaka zraka koje se nalazi nad područjem SAD-a. Riječ je o takozvanoj toplinskoj kupoli, koja također uvjetuje dugotrajne i intenzivne toplinske valove, odnosno ekstremne temperature.

Po rubu te kupole, posebno njezinom istočnom rubu, imamo strujanje iz Kanade, točnije iz jugoistoka Kanade gdje se nalazi velik broj požara, prema sjeveroistoku SAD-a, sve do istočne obale, uključujući New York i Washington.

Dakle, strujanje po rubu kupole sa sjeverozapada prema jugoistoku dovodi do transporta velike količine dima iz aktivnih požara sve do istočne obale SAD-a.

Je li situacija danas povoljnija?

Situacija je povoljnija. Tijekom vikenda atmosfera se destabilizirala pa je bilo više nevremena koja su zahvatila to područje. Donijela su jak olujni vjetar, ali i obilne pljuskove.

Pljuskovi, odnosno kiša, isprali su određenu količinu čestica dima iz atmosfere, a vjetar je izmiješao atmosferu. Zbog toga je danas situacija zaista povoljnija.

Dim koji se nalazio u prizemnom dijelu atmosfere donekle se izmiješao, pa je i kvaliteta zraka bolja u većem dijelu sjeveroistoka SAD-a.

Kakva je situacija u New Yorku, gdje se danas igra finale?

Situacija je također povoljnija na području New Yorka. Tamo je bilo nekoliko intenzivnih pljuskova praćenih grmljavinom, pa je kiša pridonijela ispiranju velike koncentracije dima iz atmosfere.

Kvaliteta zraka značajno je bolja nego prethodnih dana. Više nema toliko zadržavanja dima u samom prizemnom sloju atmosfere.

Iako se dim i dalje može osjetiti i još se nalazi u atmosferi, njegova je koncentracija manja. Njujorčani ga i dalje mogu vidjeti u obliku sumaglice.