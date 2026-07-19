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UŽAS KOD POŽEGE /

Grom udario u kuću i izazvao požar: Proširio se i na dvije susjedne

Grom udario u kuću i izazvao požar: Proširio se i na dvije susjedne
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Foto: JVP Grada Požege

Policija javlja da materijalna šteta za sad nije procijenjena

19.7.2026.
12:09
Hina
JVP Grada Požege
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U subotu poslijepodne grom je udario kuću u mjestu Vidovci i izazvao požar, koji se potom proširio na dvije susjedne kuće, priopćili su u nedjelju iz PU požeško-slavonske. 

Grom koji je u subotu u 13,15 sati udario u kuću u ulici Milana Valkovića u vlasništvu 73-godišnjakinje uzrokovao je zapaljenje telekomunikacijskog kabela. 

Toplina se potom proširila na krovnu konstrukciju kuće u vlasništvu 70-godišnjakinje. Nakon toga je požar zahvatio i krovište kuće u vlasništvu 59-godišnjaka. Materijalna šteta za sad nije procijenjena, dodali su iz policije. 

Zahvaljujući brzoj dojavi građana požar je saniran u početnoj fazi te je spriječena veća materijalna šteta, objavili su na društvenim mrežama iz JVP Požega, kojima su u gašenju požara pomogli DVD Požega i DVD Kaptol.

GromVidovciKućaPožar
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