Grom udario u kuću i izazvao požar: Proširio se i na dvije susjedne

U subotu poslijepodne grom je udario kuću u mjestu Vidovci i izazvao požar, koji se potom proširio na dvije susjedne kuće, priopćili su u nedjelju iz PU požeško-slavonske.

Grom koji je u subotu u 13,15 sati udario u kuću u ulici Milana Valkovića u vlasništvu 73-godišnjakinje uzrokovao je zapaljenje telekomunikacijskog kabela.

Toplina se potom proširila na krovnu konstrukciju kuće u vlasništvu 70-godišnjakinje. Nakon toga je požar zahvatio i krovište kuće u vlasništvu 59-godišnjaka. Materijalna šteta za sad nije procijenjena, dodali su iz policije.

Zahvaljujući brzoj dojavi građana požar je saniran u početnoj fazi te je spriječena veća materijalna šteta, objavili su na društvenim mrežama iz JVP Požega, kojima su u gašenju požara pomogli DVD Požega i DVD Kaptol.