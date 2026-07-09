Opasna bakterija izaziva proljev, krv u stolici i grčeve: 'Postaje gotovo neizlječiva!'

Broj slučajeva spolno prenosive šigeloze u Ujedinjenom Kraljevstvu naglo raste, a liječnici upozoravaju da bakterija postaje sve otpornija na antibiotike. Stručnjaci strahuju da bi uskoro mogla postati praktički neizlječiva, piše Daily Mail.

Spolno prenosiva šigeloza, bakterijska crijevna infekcija koja uzrokuje težak proljev, krv u stolici i snažne grčeve u trbuhu, postaje sve ozbiljnija prijetnja javnom zdravlju, upozoravaju britanski znanstvenici.

Novo istraživanje pokazalo je da se ovaj oblik bolesti ne samo širi brže od drugih oblika šigeloze, nego i razvija otpornost na ključne antibiotike, zbog čega liječnici sve teže liječe oboljele.

Infekciju uzrokuju bakterije roda Shigella, koje se tradicionalno prenose kontaminiranom hranom ili kontaktom s površinama onečišćenima izmetom. Međutim, znanstvenici upozoravaju da se posljednjih godina sve češće prenosi spolnim putem, osobito među homoseksualnim i biseksualnim muškarcima.

Bakterija se može prenijeti tijekom analnog seksa ili bilo kojim drugim spolnim kontaktom koji uključuje kontakt s fekalnim materijalom.

Broj slučajeva porastao gotovo 25 posto

Podaci britanske Agencije za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) pokazuju da je broj sumnji na spolno prenosivu šigelozu porastao s 2.052 na 2.560 slučajeva tijekom 2025. godine, što predstavlja povećanje od gotovo 25 posto. Više od polovice svih slučajeva zabilježeno je u Londonu.

Rezultati istraživanja, objavljeni u časopisu The Lancet Infectious Diseases, temelje se na analizi 3.514 uzoraka bakterije Shigella sonnei prikupljenih diljem Ujedinjenog Kraljevstva između 2004. i početka 2020. godine.

Otprilike trećina analiziranih slučajeva odnosila se na vjerojatno spolno prenosive infekcije među muškarcima koji imaju spolne odnose s muškarcima. Druga trećina obuhvaćala je infekcije stečene drugim načinima unutar Ujedinjenog Kraljevstva, dok su preostali slučajevi bili povezani s putovanjima u Afriku, Aziju, Latinsku Ameriku i Karibe, gdje je bolest učestalija.

Istraživači su utvrdili da se spolno prenosivi sojevi šire znatno brže i na veće udaljenosti od ostalih. Nakon dvije i pol godine slučajevi su bili udaljeni prosječno 117 kilometara jedan od drugoga, dok je kod ostalih oblika infekcije ta udaljenost iznosila oko 46 kilometara.

Posebno visok udio spolno prenosivih slučajeva zabilježen je u Londonu i Manchesteru, gdje je gotovo polovica svih slučajeva povezana upravo s ovim načinom prijenosa.

Sve otpornija na antibiotike

Najveću zabrinutost izaziva činjenica da bakterija razvija otpornost na antibiotike koji se standardno koriste za liječenje šigeloze.

U težim slučajevima bolesti, koji traju dulje od tjedan dana, liječnici obično propisuju antibiotike poput ciprofloksacina, azitromicina ili ceftriaksona. Međutim, novo istraživanje pokazuje da je čak sedam od deset spolno prenosivih infekcija otporno na barem jedan od tih lijekova.

Za usporedbu, otpornost je zabilježena kod četiri od deset infekcija stečenih drugim putevima te kod polovice slučajeva povezanih s putovanjima.

Profesorica Baker sa Sveučilišta u Cambridgeu, glavna autorica istraživanja, upozorila je da je situacija sve ozbiljnija. "Sada smo u situaciji da se bolest praktički više ne može liječiti lijekovima." Dodala je da šigeloza može izazvati izrazito tešku kliničku sliku.

"Može uzrokovati vrlo jake grčeve u trbuhu, a kod pacijenata dolazi i do krvarenja u stolici." Profesorica Baker naglašava da mnogi podcjenjuju ozbiljnost bolesti.

"To je zaista vrlo ozbiljna bolest. Nije poput zimskog želučanog virusa kada povraćate, osjećate se grozno jedan dan, a zatim vam bude bolje." Kako kaže, oboljeli mogu biti teško bolesni tjedan dana ili dulje, a do trećine pacijenata tijekom epidemija završi u bolnici na četiri do pet dana. "To nije trovanje hranom – riječ je o vrlo ozbiljnoj crijevnoj infekciji."

Šigeloza svake godine u svijetu uzrokuje više od 200.000 smrtnih slučajeva. Smrt najčešće nastupa zbog teške dehidracije izazvane proljevom, ali i zbog komplikacija poput perforacije crijeva ili pothranjenosti.

Stručnjaci: Potrebne su nove mjere

Autori istraživanja upozoravaju da klasične mjere prevencije, poput pranja ruku i higijene hrane, nisu dovoljne za suzbijanje spolno prenosivog oblika bolesti.

"Naše istraživanje pokazuje jasno izražen i sve intenzivniji spolni prijenos šigeloze, naglašavajući hitnu potrebu da se spolno prenosiva šigeloza prepozna kao zasebna prijetnja javnom zdravlju."

Upozoravaju i da će se u narednim godinama vjerojatno povećati širenje sojeva otpornih na lijekove. Profesorica Baker ističe da mnogi simptome pogrešno pripisuju trovanju hranom.

"Umjesto da odmah pomislite da ste se otrovali hranom, razmislite o mogućnosti da ste infekciju dobili spolnim putem. Još je važnije biti svjestan da je možete prenijeti drugoj osobi tijekom spolnog odnosa."

Dodaje kako osobe koje prebole bolest ne bi trebale odmah nastaviti sa spolnim aktivnostima. "Budite vrlo oprezni kada imate crijevnu infekciju. Nemojte imati spolne odnose odmah nakon oporavka, nego pričekajte dok infekcija potpuno ne prođe. Ne želimo nikome braniti da živi kako želi – želimo samo zaustaviti širenje ove bakterije."