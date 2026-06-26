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Američki CDC upalio 'crveni alarm' zbog smrtonosnog virusa: Odgovor na epidemiju digli na najvišu razinu

Američki CDC upalio 'crveni alarm' zbog smrtonosnog virusa: Odgovor na epidemiju digli na najvišu razinu
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Foto: Benediction MURHABAZI/AFP/Profimedia

pidemija soja ebole bundibugyo zarazila je više od 1200 ljudi u Kongu te uzrokovala 321 smrtni slučaj

26.6.2026.
23:10
Hina
Benediction MURHABAZI/AFP/Profimedia
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Američki Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) podigli su u petak svoj odgovor na epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo na najvišu razinu, no rekli su da je rizik od širenja bolesti u Sjedinjenim Državama i dalje nizak.

Potez, rezerviran za najozbiljnije zdravstvene krize, pokazuje rastuću zabrinutost zbog brzog širenja rijetkog soja bolesti.

Epidemija soja ebole bundibugyo zarazila je više od 1200 ljudi u Kongu te uzrokovala 321 smrtni slučaj, dok je u susjednoj Ugandi zaraženo 20 osoba.

Radi se o najvišem broju slučajeva u prvom mjesecu zaraze ebolom ikad, prema riječima Svjetske zdravstvene organizacije ovaj tjedan.

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti podigli su svoju aktivaciju za hitne slučajeve na razinu 1, svoju oznaku predodređenu za najteže hitne slučajeve te joj dodijelili najveći mogući broj djelatnika za razradu odgovora.

EbolaKongoSadVirusEpidemija
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