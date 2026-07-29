Odradili čak 808 dana bez ijedne ozljede i to na jednom od najrizičnijih gradilišta!

Ozljede na radu od srpnja je moguće prijaviti online. HZZO je time poslodavcima, liječnicima i radnicima želio omogućiti jednostavniji i brži postupak prijave.

Iako su takve ozljede najčešće u prerađivačkoj industriji, trgovini i građevini, na jednom od najzahtjevnijih projekata u Hrvatskoj nije zabilježena nijedna. Vinkovačka tvrtka koja je rušila zgradu Vjesnika radove je završila s čak 808 dana bez ozljede, a podsjetnik na taj rezultat još je na gradilištu.

Na rušenju je svakodnevno bilo angažirano između 50 i 80 radnika, a izvođač radova prvi je put pokazao što ih je dočekalo u unutrašnjosti nebodera. Azbest nije bio jedina opasnost, a posebno zahtjevni bili su radovi na visini i uklanjanje metalne konstrukcije.

"Najrizičniji poslovi bili su radovi na visini. Svi su obavezno morali biti vezani, a riječ je bila o novoj tehnologiji koja dosad nije bila prisutna u Hrvatskoj. Kupili smo im i najnovije kacige, koje su tri puta otpornije, jer su s velikih visina padali veliki komadi", rekao je direktor tvrtke Eurco Hrvoje Merki.

Procjena rizika prije svakog zahvata

Merki ističe da se sigurnost provjeravala prije svake zahtjevne radnje.

"Radili smo procjenu rizika u svakom trenutku, prije svake opasne radnje, a na Vjesniku je svaki dan i u svakom trenutku bila opasna radnja", rekao je.

Istodobno je HZZO početkom srpnja uveo aplikaciju kojom se prijava ozljede na radu može riješiti u nekoliko minuta. Postupak koji je prije uključivao odlazak na šaltere i ispunjavanje brojnih obrazaca znao je trajati i do dva mjeseca, a sada bi mogao biti završen u roku od 24 sata.

HZZO godišnje zaprimi oko 17.500 prijava ozljeda na radu, a otkako je aplikacija uvedena pristiglo ih je 39. Liječnik obiteljske medicine Leonardo Bressan kaže da poslodavci zasad još ne koriste sustav u većoj mjeri.

Najviše ozljeda bilježi se u prerađivačkoj industriji, trgovini i građevinarstvu, a najčešće su površinske ozljede ruku i prijelomi.

"Ove promjene u HZZO-u sigurno će nam pomoći i to je hvalevrijedno, ali digitalizacija ne može pomoći na samom gradilištu", poručio je Merki.

Prema posljednjim dostupnim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, tijekom 2024. godine na radnom mjestu poginulo je 25 ljudi.