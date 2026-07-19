Vjesnika više nema, doznajemo odgovor na pitanje koje vozače muči već osam mjeseci

ŠTO ĆE NIKNUTI? /

Zgrada Vjesnika je uklonjena. Tijekom noći su maknuti kontejneri, a idući tjedan odlaze i posljednji bageri koji su srušili neboder. Za inženjere je to veliko olakšanje jer je sve prošlo bez incidenta. No, još se ne zna što će niknuti na mjestu jednog od simbola Zagreba.

Iz Grada Zagreba RTL Danas doznaje da će večeras završiti privremena regulacija prometa kod Vjesnika. Odnosno u 23 sata bit će potpuno otvoren podvožnjak između Slavonske i Zagrebačke avenije, iz smjera zapada prema istoku, koji je od jučer bio potpuno zatvoren.

U idućim danima pregledat će se kolnik kod Vjesnika i sanirati oštećenja, a promet bi se na staro potpuno trebao vratiti do sredine kolovoza.

Više pogledajte u prilogu.