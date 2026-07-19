FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTO ĆE NIKNUTI? /

Vjesnika više nema, doznajemo odgovor na pitanje koje vozače muči već osam mjeseci

Zgrada Vjesnika je uklonjena. Tijekom noći su maknuti kontejneri, a idući tjedan odlaze i posljednji bageri koji su srušili neboder. Za inženjere je to veliko olakšanje jer je sve prošlo bez incidenta. No, još se ne zna što će niknuti na mjestu jednog od simbola Zagreba. 

Iz Grada Zagreba RTL Danas doznaje da će večeras završiti privremena regulacija prometa kod Vjesnika. Odnosno u 23 sata bit će potpuno otvoren podvožnjak između Slavonske i Zagrebačke avenije, iz smjera zapada prema istoku, koji je od jučer bio potpuno zatvoren.

U idućim danima pregledat će se kolnik kod Vjesnika i sanirati oštećenja, a promet bi se na staro potpuno trebao vratiti do sredine kolovoza.

Više pogledajte u prilogu. 

VOYO logo
19.7.2026.
21:12
Marina Brcković
VjesnikRegulacija PrometaGrad ZagrebPrometSlavonska Avenija
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa