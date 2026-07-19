Španjolska po drugi put ili Argentina po četvrti? Veliko finale pred vratima

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U nedjelju od 21 sat Španjolska i Argentina igraju utakmicu finala Svjetskog prvenstva. Bit će to prilika da Argentina uzme svoj četvrti, a Španjolska drugi naslov prvaka, a fokus svih bit će na dvoboju "učitelja i učenika", odnosno Lionela Messija i Laminea Yamala.

Može li Argentina sustići Njemačku i postati druga najuspješnija momčad u povijesti s četiri naslova, koliko imaju Italija i Njemačka, ili će se Španjolska izjednačiti s Urugvajem, saznajte od 21 sat, kada počinje finale. Tekstualni prijenos pratite na Net.hr-u.