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ŠOU /

Španjolska po drugi put ili Argentina po četvrti? Veliko finale pred vratima

U nedjelju od 21 sat Španjolska i Argentina igraju utakmicu finala Svjetskog prvenstva. Bit će to prilika da Argentina uzme svoj četvrti, a Španjolska drugi naslov prvaka, a fokus svih bit će na dvoboju "učitelja i učenika", odnosno Lionela Messija i Laminea Yamala.

Može li Argentina sustići Njemačku i postati druga najuspješnija momčad u povijesti s četiri naslova, koliko imaju Italija i Njemačka, ili će se Španjolska izjednačiti s Urugvajem, saznajte od 21 sat, kada počinje finale. Tekstualni prijenos pratite na Net.hr-u.

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19.7.2026.
20:29
Sportski.net
španjolska Nogometna ReprezentacijaArgentinska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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