Ivan Perišić ne staje: Pogledajte kako je hrvatski reprezentativac oduševio sve usred odmora

Nakon kraja Svjetskog prvenstva brojne su zvijezde uzele predah od nogometa i otišle na zasluženi odmor, ali hrvatski "stroj" Ivan Perišić ni u 37. godini života ne zna za predah.

Igrač PSV-a i drugi najbolji strijelac u povijesti Vatrenih tako se za nastavak karijere priprema i dok "odmara", i to u svojoj Dalmaciji. Kao lokaciju svojih priprema odabrao je otočić Drvenik Mali pored Trogira, a scene s treninga podijelio je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Foto: Screenshot/Instagram: Ivanperisic444

Unatoč činjenici da je pri kraju karijere, Perišić je na Svjetskom prvenstvu odradio stopostotnu minutažu, a nakon ispadanja od Portugala otklonio je sve sumnje i poručio kako nastavlja svoju reprezentativnu karijeru i u novom ciklusu te kako je i dalje na raspolaganju izborniku.

Dodajmo i zanimljivu činjenicu kako je Perišić za Vatrene debitirao upravo pod novim-starim izbornikom Slavenom Bilićem, pa ne sumnjamo da će novi "šef" biti zadovoljan našim reprezentativcem.