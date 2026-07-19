Legendarni Collina prvi put progovorio o spornoj situaciji Hrvatske i Matanovića

Pierluigi Collina, jedan od najpoznatijih nogometnih sudaca svih vremena, danas na poziciji šefa FIFA-ine sudačke organizacije, ponovno je govorio o važnosti tehnologije u modernom nogometu. U razgovoru za La Gazzettu dello Sport osvrnuo se na nekoliko ključnih sudačkih odluka, ali i objasnio zašto smatra da VAR i ostali sustavi nisu neprijatelji nogometne igre.

Collina je posebno komentirao situaciju u kojoj se provjeravalo je li lopta nakon ubačaja pogodila hrvatskog napadača Igora Matanovića prije nego što je završila u nastavku akcije. Prema njegovom objašnjenju, podaci sustava bili su potpuno jasni.

"Grafikon pokazuje skok u trenutku kada lopta dodiruje glavu hrvatskog igrača. Nakon toga slijedi ravna linija, a zatim novi skok kada lopta pogađa leđa portugalskog braniča", objasnio je Collina.

Dodao je kako sustav nema mogućnost registrirati dodir s kosom, zbog čega je zabilježena promjena rezultat upravo kontakta lopte s glavom.

Bivši talijanski sudac smatra da tehnološki napredak ne oduzima nogometu draž, već sucima daje iste informacije koje su dostupne svima ostalima na stadionu i pred televizijskim ekranima.

"Na stadionu je više od 80.000 ljudi moglo odmah vidjeti što se dogodilo, a jedina osoba koja to nije mogla bila je ona koja je morala donijeti odluku. Imali smo dvije mogućnosti – stvoriti zajednicu u kojoj je tehnologija zabranjena ili sucima omogućiti iste alate koje imaju svi drugi", rekao je Collina.

Posebno je naglasio da cilj tehnologije nije preuzeti posao sudaca, nego pomoći im u trenucima kada ljudsko oko više nije dovoljno.

"Ulažemo milijune u razvoj tehnologije i nadamo se da će taj novac biti uzalud potrošen. To bi značilo da suci donose ispravne odluke i da im tehnologija uopće nije potrebna", slikovito je objasnio.

Collina se osvrnuo i na česte kritike prema VAR-u, prema kojima moderna tehnologija navodno uništava spontanost i emocije koje su sastavni dio nogometa.

"Tvrdnja da tehnologija ubija emocije povijesna je neistina. Igrač slavi kada postigne pogodak, a ako je pogodak potvrđen, slijedi još jedno slavlje. Ako je poništen, priliku za slavlje dobiva protivnička momčad", poručio je.

Kao primjer naveo je čuveni pogodak Geoffa Hursta u finalu Svjetskog prvenstva 1966. između Engleske i Zapadne Njemačke, oko kojeg se desetljećima raspravlja je li lopta zaista prešla gol-crtu.

Prema Collininom mišljenju, nogometne emocije trebale bi proizlaziti iz ispravnih odluka, a ne iz pogrešaka koje će se analizirati godinama nakon utakmice.

"Mnogo je pravednije da se emocija temelji na odluci koja je ispravna nego na situaciji o kojoj će se raspravljati tjednima, godinama ili desetljećima", zaključio je jedan od najuglednijih nogometnih sudaca u povijesti.